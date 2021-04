ZOOM lance sa fonction Immersive View pour nous rassembler

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Annoncé fin 2020 lors de la conférence Zoomtopia, la fonction « Immersive View » débarque ce jour sur Mac et PC. Il s'agit d'une nouveauté attendue par les utilisateurs de Zoom, l'app de visio-conférence qui a vu son nombre de téléchargements exploser avec les confinements.



ZOOM veut vous immerger dans les réunions

Ceux qui connaissent Microsoft Teams auront reconnus le mode "Together" qui permet d'avoir une vue d'ensemble des participants en les intégrants tous sur un fond virtuel. Avec Zoom, on peut désormais en faire de même et se rassembler à la cafétéria, en amphi ou autre. Une manière de se rapprocher, tout en gardant nos distances. Un concept.



Bref, la fonctionnalité peut s'avérer pratique pour voir notamment qui parle. En revanche, elle est limitée à MacOS et Windows pour le moment et à 25 personnes maximum. Les organisateurs de réunions peuvent sélectionner la vue immersive de Zoom de la même manière qu'ils sélectionneraient la vue Haut-parleur ou Galerie. Lors de l'activation de la vue immersive, les hôtes auront la possibilité de placer automatiquement ou manuellement les participants dans une scène virtuelle de leur choix. Les hôtes peuvent également déplacer facilement les participants dans cette scène et même redimensionner l’image d’un participant pour une expérience plus naturelle.

Envie de changer les choses? Les hôtes peuvent facilement modifier la scène ou revenir à tout moment en mode Haut-parleur ou Galerie. Nous avons fourni quelques scènes pour vous aider à démarrer, mais vous pouvez également importer les vôtres. Les hôtes peuvent même utiliser leur propre vidéo comme scène de vue immersive, amenant les participants dans leur arrière-plan virtuel personnel.



Pour en profiter, il faudra installer la version 5.6.3 de Zoom, que vous ayez un compte gratuit ou un compte payant. Qui utilise Zoom parmi vous de manière régulière pour le travail ?



Voici un aperçu en photo :