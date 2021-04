Mighty est un navigateur Mac dans le cloud basé sur Chromium

Alexandre Godard

Si vous êtes un utilisateur MacOS et que vous trouvez que Google Chrome est trop lent pour votre utilisation, Mighty a peut-être la solution. Cette société propose un serveur cloud qui permet de lancer Chrome avec des caractéristiques surpuissantes.

Naviguez sur Chrome via le cloud

Lorsque l'on voit des services dans le monde du jeu vidéo comme Stadia, xCloud, GeForce Now... on se dit que le monde du cloud est en pleine expansion. La particularité de ce genre de service, c'est de proposer une puissance plus importante à distance afin que vous puissiez profiter de certains jeux sur n'importe quel périphérique. Par exemple, GeForce Now vous permet de profiter de plusieurs fonctionnalités Nvidia même si votre PC ne les possède pas de base.



Bien évidemment, il n'y a pas que la planète jeux vidéo qui profite de cette technologie et c'est justement ce que souhaite démontrer Mighty. Après plus de deux ans de développement, Mighty a mis en place un système qui diffuse l'intégralité d'un navigateur Chromium à partir du cloud. Pour faire simple, Mighty permet de diffuser Google Chrome sur MacOS d'une manière plus fluide et plus véloce que si vous passiez par l'application elle-même. C'est d'ailleurs ce qu'indique le slogan "Rendre Chrome plus rapide".



L'objectif de base est de proposer une alternative aux utilisateurs qui estiment que Chrome est "trop lent". Durant ces deux années, la société a construit un serveur personnalisé, développé un protocole de mise en réseau à faible latence et s'est bien évidemment aidée de Chromium qui, pour rappel, est un navigateur web libre créé par Google lui-même en 2008.

Lorsque nous avons lancé Mighty pour la première fois, notre plan était de diffuser Microsoft Windows. Mais après avoir parlé aux utilisateurs, nous avons appris qu'ils utilisaient leur navigateur la plupart du temps et qu'ils avaient vraiment besoin d'un navigateur plus rapide.

Pour le côté technique, on note la présence de 16 vCPU par instance, deux processeurs Intel Xeon cadencé jusqu'à 4 GHz et surtout de GPU Nvidia et 16 Go de RAM. Selon Mighty, voilà de quoi lancer plus d'une centaine d'onglets sans que le système ne ralentisse ou bloque. Notez aussi une accélération lors de l'impression finale de certains fichiers très volumineux.



On nous promet également aucune latence et une utilisation de la mémoire dix fois moins importante qu'avec la manière classique. Pour ce qui est des raccourcis, il y en a une panoplie à disposition et l'interface reste globalement similaire à celle de Chrome.



Pour finir, la confidentialité est logiquement au rendez-vous et Mighty promet que tout ce qui appartient au domaine privé de l'utilisateur (cookie, historique...) ne sera jamais vendu à une société tierce. Par contre, le service est en bêta privé et coûte 30$ par mois, cf le site www.mightyapp.com.