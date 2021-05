Promo : RED SFR lance des forfaits 4G à 5€ et un 5G à 17€ !

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

2



Et voilà la riposte de RED By SFR qui n'a pas tardé à contrer Bouygues qui propose des forfaits à 4,99€ et 7,99€. Mais au lieu de ne proposer que 5 Go, SFR passe à 20 Go pour la modique somme de 5€. Et au-dessus, on reste sur 60 Go pour 8€, 130€ pour 12€ et de la 5G pour 17€ seulement !

Le forfait 5G le moins cher du marché !

La filiale du groupe Altice a réussi à surmonter la crise après une qualité réseau en baisse ces dernières années et des pratiques d'augmentation de prix qui avaient fait fuir quelques clients.



Désormais, c'est plus clair et les offres suivent avec trois forfaits dont deux à 5 et 8€ seulement. Et on trouve 130 Go pour 12€ seulement, compatible 5G pour 5€ de plus, soit 17€.

Le forfait 5 Go de SFR

Enfin, voici quelques détails sur l'offre 4G sans engagement de durée à 5€ :

Au-delà de 5 Go, rechargement de 1 Go à 2€ possible, et 6 Go de roaming.

4 recharges maximum puis usage internet bloqué.

SFR Wifi et usage modem inclus.

10 € la carte SIM.

Le forfait 60 Go de SFR

Le forfait 4G intermédiaire à 8€ :

Au-delà de 60 Go avec 9 Go de roaming.

4 recharges maximum puis usage internet bloqué.

SFR Wifi et usage modem inclus.

10 € la carte SIM.

Le forfait 130 Go de SFR compatible 5G

Le forfait le plus haut à 12€ (option 5G à 5€) :

Au-delà de 130 Go avec 12 Go de roaming

4 recharges maximum puis usage internet bloqué.

SFR Wifi et usage modem inclus.

10 € la carte SIM

Attention, l'offre de RED SFR n'est valable que quelques jours et est bien sûr compatible avec les iPhone et Android ! Si vous voulez de la 5G, le forfait 130 Go le permet avec une option à 5€, soit 17€ en tout.