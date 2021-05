Toujours un peu de blooming sur l'iPad Pro 2021 miniLED

La nouvelle technologie de rétro-éclairage mini-LED vue sur l’iPad Pro 12,9 pouces 2021 a beau avoir apporté des noirs bien plus profonds (cf notre test de l'iPad Pro M1), elle ne fait pas de miracle sur le blooming - l'effet de halo lumineux. Contrairement à l'OLED, le LCD nécessite un éclairage pour afficher les différents pixels, et cela se voit sur des images avec une grande quantité de noir.

Un problème très limité sur l'iPad Pro 2021

Selon des documents de support récemment publiés par Apple, l'écran Liquid Retina XDR de l'iPad Pro is est conçu pour améliorer «les compromis des systèmes de gradation locaux typiques, où la luminosité extrême des LED pourrait provoquer un léger effet de halo», suggérant que l'effet devrait être minimisé.

L'écran Liquid Retina XDR améliore les compromis des systèmes de gradation locaux typiques, où la luminosité extrême des LED peut provoquer un léger effet de blooming car les zones LED sont plus grandes que la taille des pixels de l'écran LCD. Cet écran est conçu pour offrir des performances nettes à l'avant de l'écran avec sa conception de mini-LED personnalisée incroyablement petite, sa densité de mini-LED à la pointe de l'industrie, un grand nombre de zones de gradation locales contrôlées individuellement et des films optiques personnalisés qui façonnent la lumière tout en conservant l'image. fidélité et luminosité et contraste extrêmes.



Malgré cela, certains propriétaires d'iPad Pro‌ 2021 remarquent plus de nuages lumineux que prévu et le soulignent sur les réseaux sociaux.

Oh gosh, so this is why my #iPadPro #MiniLED tweets have gotten so much attention. Glad to see I'm not the only one who has noticed the blooming, but do want to point out that the cases where it's really bad are very specific and narrow: https://t.co/jy3uRygakR — Josh Teder (@JoshTeder) May 24, 2021





Grâce à l'adoption de la technologie d'affichage mini-LED, l'iPad Pro comprend 2 500 zones de gradation locales. La gradation locale permet à certaines zones d'un écran LED de s'éteindre presque pour des noirs plus foncés et plus vrais, tout en préservant les parties lumineuses de l'écran. La technologie peut augmenter considérablement le rapport de contraste des images et activer les hautes lumières intenses du contenu HDR.



Sur un écran avec gradation locale, si une zone est éclairée et une zone adjacente ne l'est pas, il peut y avoir un artefact vers la partie de l'écran qui devient plus lumineuse que sa zone voisine appelée «blooming».



Les écrans OLED, tels que ceux utilisés sur la gamme iPhone 12, n'ont pas besoin de gradation locale car ils sont capables de désactiver des pixels individuels pour obtenir de vrais noirs, le tout sans effet de nuage. La gradation locale peut être un moyen d'obtenir des niveaux de qualité d'image proches de l'OLED, mais elle a du mal à atteindre le même niveau de contraste.



Il faut donc s'attendre dans une certaine mesure à le même problème sur le nouvel ‌iPad Pro.9 de 12,9 pouces, mais les utilisateurs semblent divisés sur la gravité de l'effet.



Certains parle d'un effet très limité, alors que d'autres trouvent les modèles précédents meilleurs sur ce point. En effet, ils n'affichaient pas de noir profond, ce qui limite le contraste. Pour notre part, l'apport du miniLED est indéniable, notamment sur les jeux et les films avec des couleurs plus vives et des noirs intenses.



Pour les plus sceptiques, sachez que la technologie d'affichage mini-LED devrait arriver sur les nouveaux modèles de MacBook Pro plus tard cette année, et que les écrans OLED arriveront sur les ‌iPad‌ et MacBook à partir de 2022 d'après les dernières rumeurs.