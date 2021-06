Des chaussures vibrantes pour aider les malvoyants

Voilà une technologie de plus qui devrait faire du bien à certaines personnes. Du nom de Innomake, cette paire de chaussure permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer plus sereinement grâce à des capteurs qui détectent les obstacles jusqu'à trois mètres en avance.

Innomake : les chaussures qui évitent les obstacles pour les malvoyants



Il nous arrive souvent d'entrer dans le débat du positif/négatif autour de la technologie et de la proportion de plus en plus importante qu'elle prend dans notre quotidien. Cependant, s'il y a bien un point ou la technologie en général fait énormément de bien c'est au niveau des personnes en situation de handicap.



Il y a bien évidemment des centaines d'exemples mais le dernier qui me vient en tête se trouve dans la catégorie jeux vidéo du côté de Microsoft, qui a conçu une manette spéciale pour que les joueurs en situation de handicap puissent jouer comme les autres.



Chaque année, de nouveaux produits sont commercialisés dans ce domaine et en ce printemps 2021, c'est du côté de l'Autriche qu'il faut se tourner. Une start-up autrichienne vient de concevoir une technologie implantée dans une paire de chaussure appelée Innomake capable de détecter les obstacles.

Pour faire simple, lorsqu'elles détectent un obstacle sur le chemin, les chaussures envoient une légère vibration dans les pieds ou sur le smartphone. Une technologie plus qu'utile dans le quotidien d'une personne malvoyante ou même aveugle et complémentaire de la canne pour se diriger.



Kevin Pajetska, PDG de Tec-Innovation a déclaré :

Le système sait à quelle distance l'utilisateur se situe par rapport à un obstacle et lui envoie un avertissement jusqu'à 3 mètres devant lui.



Cela signifie que nous pouvons éviter des accidents que la canne ne peut éviter.

Emanuel Zuanda, un Autrichien de 37 ans malvoyant s'est adonné à l'expérience et selon ses dires, les tests semblent plus que concluants.

Si j’avais eu des chaussures comme celles-ci quand j’étais enfant, je me serais épargné de vilaines ecchymoses. En hiver par exemple, je peux mieux éviter les poteaux à neige qui sont placés dans les rues.

Selon la start-up, ces chaussures permettraient même de se balader sans la canne lorsque l'utilisateur se trouve sur un chemin familier. Voici donc des chaussures intelligentes qui devraient intéresser plus d'une personne.



Attention tout de même, comme souvent lorsque la technologie est nouvelle le prix est élevé et cette paire de chaussure intelligente se vend au prix de 3800 €.