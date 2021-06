Les numéros OnOff s'intègrent officiellement dans Teams

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Comme nous l'annoncions en exclusivité en mars dernier, l'application de numéro de téléphone dans le cloud de Taïg Khris, Onoff, a conclu un accord avec Microsoft pour être intégrée directement dans l'outil collaboratif Teams. À la manière de Slack, il est donc possible d'appeler depuis Teams avec son numéro, que ce soit sur Mac, PC, iOS ou Android.



Onoff Business s'intègre à Microsoft Teams

Onoff Business est désormais disponible au sein de Teams via Microsoft Phone System. La technologie de Onoff Telecom, le fameux « Cloud Numbers », permet aux clients Microsoft 365 d'attribuer des numéros de mobile professionnels directement à leurs collaborateurs via une console de gestion simple et intuitive.



Cela permet aux utilisateurs d'utiliser leur numéro de téléphone mobile pour envoyer et recevoir des appels directement dans Teams. Il est également possible d'envoyer et de recevoir des SMS à l'aide d’une l'application Onoff Business dédiée à Microsoft Teams.

Ce nouveau service facilite clairement la gestion des flottes de téléphones mobiles pour les entreprises et leur permet de faire des économies : plus besoin d'un deuxième téléphone ou d'une deuxième carte SIM, grâce à Onoff Business.



Au delà de l'économie d'échelle, la synchronisation automatique de Microsoft 365 permet de récupérer instantanément tous les collaborateurs de l'entreprise. Dès lors, les collaborateurs ont juste à se connecter sur Teams, pour commencer à passer des appels ou utiliser leur messagerie vocale. Ils ont aussi la possibilité d’envoyer et de recevoir des SMS en utilisant l'app Onoff Business pour Teams disponible dans le Microsoft Store.

Quel prix pour Onoff Business dans Teams ?

L’abonnement Onoff Business proposé dans Teams permet de passer des appels illimités vers la France et l’Europe, et d’envoyer des SMS illimités en France avec un numéro de mobile français, pour seulement 12,00€/mois HT sans engagement.



Taïg Khris, fondateur d’Onoff Telecom, a déclaré :

Dès à présent, les entreprises qui utilisent Microsoft Teams peuvent attribuer des numéros de portables pro Onoff Business à leurs collaborateurs. Grâce à notre service dématérialisé, c’est très rapide de simplifier sa téléphonie d’entreprise et de réduire ses coûts. C’est aussi une très bonne solution pour le travail à distance. Nous sommes très fiers que notre solution ait séduit les équipes de Microsoft France qui ont tout de suite compris les bénéfices pour leurs clients.



Carlo Purassanta, Président de Microsoft France :

Nous rentrons dans l’ère du travail hybride, caractérisée par un mélange entre travail à distance et présentiel au bureau. Cela implique de fluidifier au maximum les outils de collaboration. Dans ce contexte, nous sommes ravis d’accompagner Onoff dans sa transformation à l’international et d’intégrer la solution Onoff Business à notre plateforme Microsoft Teams pour optimiser l’expérience collaborateur.

Et pour les particuliers ?

Pour les utilisateurs non professionnels, il reste évidemment la solution Onoff classique qui démarre à 3,49€ par mois et qui permet d'avoir plusieurs numéros sur un même iPhone ou Android.



Mise à jour du 17/06 : C'est officiel, OnOff est bien disponible dans Teams.

Télécharger l'app gratuite Onoff