AirBuddy 2.4 propose les alertes de batterie sur Mac

Hier à 20:45 (Màj hier à 20:46)

Medhi Naitmazi

AirBuddy, l'outil macOS qui permet de contrôler les AirPods et autres appareils et accessoires Apple à proximité, reçoit aujourd'hui une mise à jour notable. La version 2.4 d'AirBuddy apporte de nouvelles alertes de batterie lorsque la batterie de vos appareils est faible ou complètement chargée, une prise en charge pour les tout nouveaux Beats Studio Buds, et plus encore.



AirBuddy 2.4 s'améliore grandement sur MacOS

Depuis plus de deux ans, AirBuddy facilite la connexion des AirPods sur un Mac en s'inspirant de ce que propose Apple sur iOS. Le développeur Gui Rambo, y a ajouté quelques informations comme l'état de la batterie, tout en améliorant la compatibilité au fur et à mesure des sorties de AirPods et de produits Beats qui possèdent la puce H1 ou W1. L'application propose également des statistiques, des actions rapides pour changer le mode d'écoute par exemple ou encore une reprise avec handoff.

La mise à jour d'aujourd'hui, la version 2.4, prend en charge les notifications de batterie faible et de charge. À l'aide de la nouvelle option « Créer une alerte de batterie », vous pouvez désormais configurer des notifications lorsque la batterie de votre appareil est faible ou complètement chargée. Ceci est similaire aux notifications proposées nativement dans iOS pour Apple Watch et AirPods depuis iOS 14.



La mise à jour d'aujourd'hui pour AirBuddy inclut également la possibilité de se connecter rapidement à vos appareils préférés à l'aide de l'icône de la barre de menu AirBuddy.



Voici la liste complète des nouvelles fonctionnalités d'AirBuddy 2.4 :

Vous pouvez maintenant configurer les notifications de batterie faible et chargée pour vos appareils en cliquant avec le bouton droit sur l'appareil dans la liste et en sélectionnant « Créer une alerte de batterie »

Un nouveau paramètre vous permet de vous connecter rapidement à votre appareil préféré en cliquant sur l'icône AirBuddy dans la barre de menus

Ajoute le support de base pour les Beats Studio Buds

Ajoute la prise en charge du nouveau Magic Keyboard avec Touch ID

La mise à jour comprend également une variété de corrections de bogues et d'améliorations des performance.



AirBuddy est disponible en téléchargement pour 9,99 $, et la version 2.4 est une mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants.



