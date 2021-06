PhotoCatch pour Mac modélise un objet 3D avec l'API d'Apple

Il y a 3 heures

Alban Martin

Plus tôt ce mois-ci, Apple a dévoilé une nouvelle API de capture d'objets qui a été introduite avec macOS Monterey pour permettre aux utilisateurs de créer des modèles 3D à l'aide de l'appareil photo de l'iPhone. Il n'en fallait pas plus pour que le développeur Ethan Saadia crée PhotoCatch, une nouvelle application qui simplifie l'ensemble du processus.



Object Capture d'Apple fait des merveilles

Avec l'API Object Capture, les utilisateurs peuvent capturer des objets et les transformer en modèles 3D en quelques minutes seulement. Cependant, comme l'API a été récemment annoncée et est toujours en version bêta, il faut la compiler manuellement à l'aide d'un exemple de code d'Apple. Désormais, cela ne sera plus nécessaire grâce à PhotoCatch.

L'application fonctionne exactement comment on peut s'y attendre, tout en facilitant le processus pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec Xcode ou Terminal. Une fois que vous l'avez ouvert, il vous suffit de sélectionner un dossier avec toutes les photos que vous avez prises de l'objet, de choisir les paramètres souhaités et de cliquer sur le bouton "Créer un modèle".



Vous aurez un objet rendu dans un fichier USDZ qui peut être partagé avec d'autres utilisateurs d'iPhone et d'iPad pour les interactions AR, ou même importé dans d'autres applications comme Cinema 4D. Il convient de noter que comme l'application est basée sur l'API d'Apple, PhotoCatch pour macOS nécessite un Mac Intel avec 16 Go de RAM et un GPU AMD d'au moins 4 Go de VRAM, ou bien un Mac avec la puce M1.



Fait intéressant, vous pouvez toujours utiliser PhotoCatch même sans Mac compatible. Le développeur a également créé un formulaire Web pour traiter les images et restituer l'objet 3D dans le cloud d'ici 24 heures. Cependant, cela coûte 1,99 $ par modèle plus des frais supplémentaires par photo rendue.



Vous pouvez prendre les photos à l'aide de l'application Appareil photo native de l'iPhone, mais Apple fournit un exemple d'application qui peut être compilé dans iOS 15 à l'aide de Xcode 13 pour aider les utilisateurs à capturer les bonnes photos.



Les conditions pour créer un modèle 3D

Vous avez besoin d'environ 30 photos pour créer un modèle 3D, mais Apple recommande d'en utiliser beaucoup plus pour obtenir un résultat de haute qualité. Dans un scénario réel, vous devriez également disposer de conditions d'éclairage optimales, d'un trépied et d'un mécanisme pour faire pivoter automatiquement l'objet sans changer sa position. Ou bien tourner autour avec votre appareil.



PhotoCatch pour Mac est gratuit et désormais disponible en téléchargement sur photocatch.app. En plus de la configuration matérielle requise, vous avez besoin d'un Mac tournant sous macOS 12 Monterey qui est actuellement disponible exclusivement pour les développeurs en version bêta.