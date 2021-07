Comment télécharger son certificat de vaccination (pass sanitaire)

Hier à 21:15 (Màj hier à 21:32)

Medhi Naitmazi

On aimerait pouvoir l'éviter, ne jamais en avoir besoin, mais malheureusement le pass sanitaire est bien là et il est demandé pour voyager dans l'Union européenne, assister à un spectacle de plus de 1000 personnes... et probablement bientôt pour tous les lieux publics. Le gouvernement d'Emmanuel Macron propose une certaine facilité pour récupérer son pass sanitaire (aussi appelé attestation de vaccination). On vous explique comment faire pour le télécharger rapidement sur internet, ainsi que l’ajouter dans TousAntiCovid.

Attestation disponible depuis le 1er juillet

Si vous avez accepté la vaccination contre le Covid-19 et que vous avez déjà reçu votre première dose, ou que vous avez été hospitalisé et que vous avez guéri du Covid-19, vous avez reçu une attestation en ce sens, un statut que récupère également l’Assurance Maladie. Le document inclut notamment deux codes QR, qui peuvent être intégrés à l’application TousAntiCovid. Le second est un certificat européen.

Le pass sanitaire au niveau de l’Union européenne est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et est obligatoire pour les déplacements à entre les 27 pays membres de l’UE, plus les pays suivants : Liechtenstein, Suisse, en Islande, Norvège, Andorre et Monaco.



Voici donc comment télécharger votre certificat de vaccination, ou le résultat de votre test négatif, et l’intégrer dans l’app TousAntiCovid.

Comment télécharger son certificat de vaccination européen sur iPhone

Si vous n’avez plus votre papier remis ou envoyé après la vaccination, vous pouvez le récupérer sur le site de l’assurance maladie dans l’espace dédié « Attestation de vaccination à la Covid-19 ».



Après connexion avec France Connect, vous aurez accès à un pdf contenant votre identité, le vaccin qui a été utilisé contre le coronavirus, l’état de la vaccination (première ou seconde injection), la date de la dernière piqûre et votre statut vaccinal (complet ou non). On retrouve aussi les fameux QR Code (Datamatrix). Un pour la France et un pour l’Europe. A noter que les versions téléchargées avant le 25 juin ne sont pas bonnes pour voyager d’après le ministère de la Santé. Il faut refaire la manipulation.

Comment télécharger un certificat de test PCR ou antigénique négatif ?

Même chose ou presque pour un test PCR ou antigénique, sauf qu’il faut se rendre sur le site de la Sidep (Système d’information national de dépistage populationnel du Covid-19). On utilise encore le service France Connect pour la connexion et on récupère un fichier au format PDF.

Les tests doivent dater de moins de 48h, ou sinon il faut un certificat de test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois pour ceux qui ont contracté le virus.

Comment ajouter activer le pass sanitaire européen dans TousAntiCovid ?

Pour intégrer un certificat via le code QR dans l’application TousAntiCovid, voici les étapes à suivre :

Lancez l’application

Allez dans « Mon carnet »

Allez sur « Ajouter un certificat »

Pointez la caméra sur le QR Code

Validez.

Voilà, cela fonctionne pour les tests et les attestations vaccinales. A noter que les QR code scannés entre le 26 juin et le 30 juin ont été automatiquement mis à jour au format européen à partir du 1er juillet.



Qui a déjà prévu de tout enregistrer dans son iPhone ?