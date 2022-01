Comment trouver la date de fin de validité de votre Pass sanitaire ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Si on pensait il y a encore quelques mois que la dose de rappel ne compterait pas dans le Pass sanitaire, cette décision a rapidement changé. Désormais, sans 3e dose, votre Pass est désactivé. Cependant, comment connaître la date d’expiration de votre QR Code ? Il y a une technique pour le savoir sur l’application TousAntiCovid, on vous explique tout.

Découvrez combien de temps il vous reste sur TousAntiCovid

Dans une démarche de renforcement de l'immunité contre le rebond épidémique de la Covid-19, le gouvernement d'Emmanuel Macron exige que les Français réalisent une troisième dose pour maintenir la validité de leur pass sanitaire.

Sans cette dose de rappel, la sentence est irrévocable : votre QR code est immédiatement désactivé et il ne sera plus reconnu par l'application TAC Verif qui est utilisé par tous les professionnels pour vérifier les pass sanitaires.



Pour savoir si vous vous approchez de la date fatidique, il suffit d'ouvrir l'application TousAntiCovid et de vous rendre dans la section "Ouvrir mon carnet" qui se trouve sur la page d'accueil.

À cet endroit, vous aurez soit :

Une alerte orange vous informant que vous arrivez de la date limite pour le maintien de votre Pass sanitaire : "Ce pass activité ne sera plus valide le (date) 2022. Un rappel est nécessaire".

vous informant que vous arrivez de la date limite pour le maintien de votre Pass sanitaire : "Ce pass activité ne sera plus valide le (date) 2022. Un rappel est nécessaire". Une alerte verte vous indiquant que vous êtes juste éligible au rappel vaccinal. Vous ne verrez ici aucun avertissement de désactivation du Pass sanitaire.

À partir du 15 février 2022, le délai pour obtenir la troisième dose passera de 7 à 4 mois, ce délai sera probablement le même si nous devons réaliser d'autres doses à l'avenir.

Le pass sanitaire sera prochainement transformé en pass vaccinal dans l'application TousAntiCovid, vous pourrez visualiser la date limite avant désactivation au même endroit que décrit ci-dessus. Espérons que la tournure que prend l’épidémie qui est désormais considérée comme endémique chez certains de nos voisins comme l’Espagne, la Suisse ou le Danemark, mette fin à ce passe rapidement puisqu’il n’empêche pas la transmission.

Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid