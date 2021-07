Test du Hobot Legee 7 : Un robot qui aspire et nettoie en même temps !

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Enzo Valvasori

2



En ce dimanche, nous avons le plaisir de vous présenter le test du Hobot Legee 7, un aspirateur autonome 4-en-1 qui aspire et lave le sol en un seul passage ! Et bien sûr, il est pilotable depuis l'iPhone, notamment.

Notre avis sur le Hobot Legee 7

Ce nouveau Hobot Legee 7 dispose d'une fonction de nettoyage 4-en-1 inédite, qui permet d'aspirer, nettoyer à sec, pulvériser de l’eau et laver.



Un robot performant, connecté et compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Siri qui permet de nettoyer efficacement le sol.

Grâce à son aspiration, suivi du frottement des deux mops humides il permet de simuler les mouvements de la main humaine lors du nettoyage du sol et laisser un sol propre en un seul passage.

Contenu du paquet

Le robot Hobot Legee 7

La station de charge

Fiole de remplissage

2 brosses latérales de rechange

2 mops de rechange

1 filtre de rechange

Les deux réservoirs

Le réservoir à poussière et le réservoir à eau sont caché sous le capot du robot. Le réservoir à poussière est très pratique à enlever et vider sans en mettre de partout, en revanche le réservoir à eau est fixé au robot avec 4 visses.

Si l'on veut emporter l’aspirateur hors de son domicile, il faut alors le dévisser complètement pour vider le réservoir, et le revisser par la suite. On aurait apprécié un système similaire à celui du bac à poussière.

Système de frottement

Ce robot dispose de deux mops vibrantes qui permettent de reproduire le frottement manuel d'une serpillère.

Les 4 sprays projettent de l'eau pendant que les mops travaillent et absorbent la saleté.

Après son passage, il laisse un sol à peine humide, qui sèche très rapidement.

Talent Clean

Ce nouveau Hobot Legee 7 se distingue par son mode de contrôle "Talent Clean" qui permet de choisir entre 8 modes de nettoyages qui peuvent être associés à différentes zones de la maison.



Depuis cette vue, vous pourrez donc retrouvez :

Mode Standard Mode Tenace Mode Lavage Mode Sec Mode Puissant Mode Eco Mode Animaux Personnalisé

Cartographie Laser

Lorsque le Hobot Legee 7 se met en route, il scanne votre environnement à l'aide de son rayon laser pour cartographier votre intérieur et se déplacer intelligemment.

Vous pourrez ensuite créer différentes pièces, et ainsi pouvoir lui demander de nettoyer uniquement la cuisine, le salon, ou la salle de bain.

Compatible avec Siri

Comme indiqué au départ, le Hobot est compatible avec tous les assistants vocaux, à savoir : Amazon Alexa, Google Assistant et Siri. Depuis l'application dédiée, vous pourrez paramétrer l'assistant vocal de votre choix.



Comme vous pouvez le voir dans l'aperçu ci-dessous, vous avez la possibilité d'activer / désactiver les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser, et personnaliser les phrases qu'il faudra énoncer à Siri pour utiliser telle ou telle fonctionnalité, idéal si vous disposez d'un HomePod.



Autonomie

Pour effectuer un cycle de recharge complet, il faudra compter 5 à 6 heures, mais ce Hobot Legee 7 ne propose que 2 heures d’autonomie. La consommation de la batterie dépendra du mode et de la puissance que vous utilisez. Le mode polissage est plus énergivore que les autres par exemple, car le nettoyage est plus lent et complet.

Ceci étant dit, il tient tout de même bien la charge pour effectuer 2 à 3 nettoyages consécutifs. Son seul défaut, le temps qu'il met pour se recharger.

Notre avis

Ce Hobot Legee 7 est véritablement très performant, avec son système de nettoyage 2-en-1 qui aspire et lave le sol, il est bien plus pratique qu'un robot qui possède 2 bacs séparés. Il suffit de le lancer une seule fois pour avoir un nettoyage très satisfaisant.

Son application est remplie de fonctionnalités intéressantes, comme la personnalisation avec Siri, la différenciation des pièces de la maison et les différents modes de nettoyage.

Par ailleurs, apprécie le fait qu'il soit compatible avec les Wi-Fi 5 Ghz et 2.4 Ghz.

Les points forts

Nettoyage 2-en-1

Aspiration efficace

Serpillère vibrante

Application intuitive et pratique

Compatible avec tous les assistants vocaux

Bac à poussière facile à vider et à nettoyer

Son design peu commun

Les points faibles

Prix assez élevé

Bac à eau difficile à vider sans dévisser

Une seule brosse latérale

Temps de charge assez élevé par rapport son autonomie

Application dédiée qui ne regroupe pas les anciens robots de la marque

