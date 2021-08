Firefox 91 efface vraiment tous les cookies sur Mac

Il y a 6 heures

Alban Martin

1



Mozilla vient de publier Firefox 91 sur tous les systèmes, dont macOS. Avec cette version, le navigateur indépendant améliore la gestion des cookies. Selon un billet de blog, il est maintenant plus facile de supprimer tous les cookies et supercookies qui ont été stockés sur les ordinateurs des utilisateurs par un site Web ou par tout tracker intégré sur celui-ci.

Firefox 91 va plaire aux utilisateurs Apple

En s'appuyant sur la protection totale contre les cookies, la nouvelle approche de Firefox 91 pour supprimer les cookies empêche les violations cachées de la vie privée et vous permet de voir facilement quels sites Web stockent des informations sur votre ordinateur.

Avec Firefox 91, lorsque l'utilisateur décide d'oublier un site Web, le navigateur rejette automatiquement tous les cookies, supercookies et autres données stockés dans le "pot de cookies" de ce dernier. Cette "effacement amélioré des cookies" facilite la suppression de toutes les traces d'un site Web dans votre navigateur sans possibilité de laisser des cookies tiers sournois.

Cette fonctionnalité est similaire à ce qu'Apple fait pour empêcher les sites Web de suivre les utilisateurs sur toutes les plateformes avec le relais privé sur iOS 15, et avant cela avec "Se connecter avec Apple", entre autre. Firefox explique comment cette nouvelle fonctionnalité améliorée d'effacement des cookies aide les utilisateurs :

Supposons que vous ayez visité facebook.com, comfortablepants.com et mealkit.com. Tous ces sites stockent des données dans Firefox et laissent des traces sur votre ordinateur. Ces données comprennent un stockage typique comme les cookies et localStorage, mais aussi les paramètres du site et les données mises en cache, telles que le cache HTTP. En outre, comfortablepants.com et mealkit.com intègrent un bouton "J'aime" de facebook.com Les ressources tierces intégrées compliquent l'effacement des données. Avant l'effacement amélioré des cookies, Firefox effaçait les données uniquement pour le domaine spécifié par l'utilisateur. Cela signifiait que si vous deviez effacer le stockage pour comfortablepants.com, Firefox a supprimé le stockage de comfortablepants.com et a laissé le stockage de tous les sites intégrés (facebook.com) derrière lui. Conserver le stockage intégré de facebook.com signifiait qu'il pouvait vous identifier et vous suivre à nouveau la prochaine fois que vous visiterez comfortablepants.com.

Avec "Total Cookie Protection" intégré à Firefox, le navigateur garantit qu'aucun site Web ne peut utiliser de cookies pour vous suivre sur tous les sites Web.

Donc maintenant, si vous cliquez sur Paramètres > Confidentialité et sécurité > Cookies et données du site > Gérer les données, Firefox n'affiche plus les domaines individuels qui stockent des données. Au lieu de cela, Firefox répertorie un ensemble de cookies pour chaque site Web que vous avez visité. De quoi permettre de supprimer facilement toutes les données qu'un site Web a stockées sur votre ordinateur, sans avoir à vous soucier des données restantes.

Comment activer la suppression améliorée des cookies sur Firefox ?

C'est très simple, il suffit d'activer la protection stricte contre le suivi. Après cela, l'effacement amélioré des cookies sera utilisé chaque fois que les utilisateurs effaceront des données pour des sites Web spécifiques. Sinon, il y a un bouton "oublier ce site" qui fait la même chose, tout en supprimant le cache correspondant.