iPad 9 (2021) : nouveautés, prix et date de sortie

Il y a 1 heure (Màj il y a 39 min)

Guillaume Gabriel

1



C'est officiel, Apple profite du keynote du 14 septembre pour mettre à jour sa tablette populaire avec un nouvel iPad 9 qui constitue l'entrée de gamme.



Malgré son look inchangé, le nouvel iPad offre de jolies performances comparé à son prédécesseur et la plupart des tablettes Android et Chromebook.

iPad 9 : toujours plus de puissance mais peu de nouveautés

Il s'agit de la neuvième mouture après un iPad 8 plutôt décevant. Bien que le design ne change pas, on retrouve malgré tout une hausse de la puissance, notamment grâce à l'intégration de la puce A13. Concernant l'écran, Apple passe au True Tone, permettant d'adapter les couleurs avec l'ambiance aux alentours.



Côté appareil photo, Apple n'a pas chômé non plus, puisque ces derniers proposent un capteur de 12 mégapixels et un angle ultra-large à l'avant.



Grâce à cet ajout, l'iPad 9 est désormais capable d'utiliser la fonctionnalité Cadre, permettant de centrer automatiquement sur la personne à l'écran, même en déplacement.



Bonne nouvelle, puisque le nouvel appareil est toujours compatible avec les claviers via le Smart Connector et l'Apple Pencil 1ère génération.



Prix et date de sortie de l'iPad 9

L'iPad 9 peut être commandé dès aujourd’hui pour une livraison la semaine prochaine, à partir de 329 $, pour 64 Go au lieu des 32 Go de son prédécesseur. En France, le prix reste à 389€.