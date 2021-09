Comment utiliser les Styles de l’appareil photo des iPhone 13

Medhi Naitmazi

Comme chaque année où presque, Apple a mis le paquet sur les capacités photos et vidéos de ses nouveaux iPhone 13. Si le mode cinématique a déjà fait beaucoup parler de lui pour réaliser des films dignes du cinéma, la firme a également introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo, avec les styles photographiques. Voyons ce que c’est et comment s’en servir.

Voici un nouvel épisode « iPhone Facile », notre rubrique dédiée aux tutoriels pour explorer et maîtriser son smartphone Apple.

Comment ça marche les styles de l’iPhone 13 ?

Les styles photographiques exclusifs aux iPhone 13 se composent d'une série d'ajustements subtils ressemblant comparables à des filtres que vous pouvez activer en temps réel, vous permettant d'apporter à l'avance un effet stylistique à vos prises de vue qui n'affectera pas le teint de peau de vos sujets. Ces styles sont disponibles en quatre préréglages : Standard, Contraste intense, Vif, Chaud et Froid.

Concrètement, le style Vif capture la prise de vue dans des couleurs claires, vives et d'apparence naturelle, tandis que Contraste intense ajoute un look plus dramatique qui fonce les zones d’ombre et augmente la couleur et le contraste. Chaud ajoute une nuance dorée estivale aux sujets, et Froid utilise des nuances bleues pour obtenir son look caractéristique.

Ces styles fonctionnent plus intelligemment que les filtres, car ils capturent certains éléments de la photo au fur et à mesure qu'elle est prise, plutôt que d'appliquer des changements après coup. De plus, les options « Ton » et « Température » sont personnalisables pour chaque style, de sorte que vous pouvez obtenir le look exact que vous voulez et le garder ainsi tout au long de votre séance photo. Les styles photographiques peuvent également être utilisés avec l'appareil photo frontal, afin que vous puissiez styliser vos selfies. Gardez toutefois à l'esprit qu'un style ne peut pas être supprimé d'une photo une fois qu’elle a été prise.

Comment utiliser les styles photographiques sur tous les modèles d'iPhone 13

Lancez l'application Appareil photo sur votre iPhone 13. Si vous n'avez jamais utilisé les styles photographiques auparavant, ou si vous êtes en mode standard, tirez le menu du bas vers le haut ou appuyez sur la petite flèche en haut au centre de l’écran pour faire apparaître les options (comme le flash, le format, le minuteur, etc). De là, appuyez sur l'icône Styles photographiques (il ressemble à trois cartes alignées). Balayez les quatre préréglages (en plus de l'option Standard) pour prévisualiser chaque filtre appliqué à la scène actuellement dans le viseur. Utilisez les curseurs Ton et Température en option sous le viseur pour ajuster l'apparence à vos préférences. Lorsque vous êtes prêt, appuyez de nouveau sur le bouton Filtres. Maintenant que votre style est actif, vous verrez l'icône Style photographique apparaître dans le coin supérieur droit de l'interface Appareil photo. Appuyez dessus pour changer le style à tout moment.

Par défaut, le style photographique que vous sélectionnez restera actif la prochaine fois que vous lancerez l'application Appareil photo. Vous pouvez également modifier le style photographique actif à l'aide des réglages d’iOS 15.

Dans Réglages, appuyez sur Appareil photo, puis sous "Capture de photos", sélectionnez Styles photographiques.

Sympa comme nouveauté, qu’en pensez-vous ? Dommage qu’Apple n’autorise pas les styles sur les iPhone 12, ceux-ci sont largement capables d’appliquer des filtres en temps réel, ce qui est certainement le cas des iPhone 11 également.



