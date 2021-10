La panne des apps de Facebook a augmenté le nombre d'envois de SMS

Lundi soir à partir de 16h et jusqu'à 00h30, WhatsApp, Facebook, Instagram et Facebook Messenger ont connu une interruption totale de fonctionnement. Si le groupe de Mark Zuckerberg a donné une explication officielle, il n'en reste pas moins que cela a perturbé les habitudes de centaines de millions d'internautes. Pendant ces 7 heures de panne, il a bien fallu trouver des alternatives pour rester en contact avec ses proches.

Les SMS ont explosé

Comme pour le réveillon du Nouvel An, les opérateurs Orange, SFR et Bouygues Télécom ont partagé publiquement les chiffres d'envois de SMS et MMS sur le réseau.

La panne qui a paralysé les applications de messageries instantanées de Facebook a visiblement été bénéfique pour les SMS. De nombreux abonnés des trois opérateurs ont profité de l'inaccessibilité à WhatsApp et Facebook Messenger pour reprendre les bonnes vieilles habitudes : discuter par SMS.



Selon les données communiquées par SFR, l'envoi de SMS a augmenté de 22% sur la totalité de la journée de lundi. L'opérateur de Patrick Drahi a aussi remarqué une croissance impressionnante du côté des MMS, par rapport au lundi précédent, ils ont été doublés.



En ce qui concerne Orange, les équipes qui suivent 24h/24 l'état du réseau au niveau national ont remarqué une forte hausse de l'envoi de SMS. Les abonnés ont envoyé 2 fois plus de SMS que d'habitude !

En ce qui concerne les MMS, Orange annonce 35% d'envoi en plus. Des statistiques qui peuvent faire penser à la nuit de la Saint-Sylvestre.

L'opérateur qui a probablement le plus ressenti l'effet de la panne Facebook, c'est Bouygues Télécom, les abonnés se sont littéralement lâchés, on constate une hausse de 45% pour l'envoi des SMS par rapport au lundi précédent.

Bouygues entre dans la précision en expliquant qu'il y a eu environ 95 millions de SMS qui ont été envoyés via son réseau entre 17h et 00h.

Dernière information, les appels ont été plus nombreux chez Bouygues avec une augmentation d'environ 18%.



Heureusement, que ça soit pour Orange, Bouygues ou SFR, il ne s'agissait pas d'un changement de trafic au point de provoquer un problème technique. Les opérateurs sont habitués à bien pire et savent rapidement s'adapter dans des situations critiques.



À noter que si nous n'avons pas mentionné Free Mobile, c'est que l'opérateur n'a communiqué aucune information au sujet du trafic sur son réseau dans la journée de lundi.

Des statistiques qui montrent que les messageries instantanées font de l'ombre

WhatsApp et Facebook Messenger figurent parmi les applications de messageries instantanées les plus utilisées dans le monde. Chaque jour, des milliards de messages sont envoyés, que ça soit du texte, des photos ou des vidéos.

Sans surprise, ce changement de moyen de communication exclut les SMS qui sont représentés aujourd'hui comme quelque chose de dépassé et démodé.



Grâce à la panne des apps Facebook, on a pu mesurer à quel point les applications de messageries instantanées font de l'ombre aux classiques SMS. Aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent passer par iMessage (plus rapide, inclus des GIF, des vidéos...) ou des apps tierces pour communiquer.

Une chose est sûre, c'est que les SMS restent une bonne "roue de secours" en cas de panne d'une importante application. Idem pour des services concurrents comme Telegram qui a gagné 70 millions d’utilisateurs pendant ce laps de temps.

