Spotify lance ses abonnements podcasts en France

Il y a 1 heure

Musique

Medhi Naitmazi

Réagir



Spotify a annoncé qu'elle lançait enfin son offre d’abonnements aux podcasts en dehors des États-Unis avec pas moins de 33 nouveaux marchés à travers le monde. Parmi les régions impactees, on trouve notamment la France. Une manière d’attaquer Apple Podcasts qui a opéré de la même manière cet été.

Une offre attendue par les utilisateurs

Désormais, les créateurs d’une bonne trentaine de pays peuvent désigner des épisodes comme du contenu réservé "aux abonnés uniquement".

Concrètement, un éditeur de podcasts aura le choix des contenus payants et du tarif de l’abonnement qui sera commercialisé à partir de 1,99€ par mois. Les créateurs peuvent également proposer à leurs auditeurs les plus engagés de payer pour écouter leurs programmes en avant-première et sans publicité. À noter que les abonnés Spotify Premium devront eux aussi s'acquitter de cette somme en plus du forfait de base.



Outre les États-Unis, voici tous les pays qui disposent désormais de la fonction d'abonnement Podcast sur Spotify : Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,

La semaine prochaine, le Canada, l'Allemagne, l'Autriche et la France obtiendront le même support, une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Ce sera le 22 novembre.

En avril dernier, Spotify a annoncé qu'il contrecarrerait la nouvelle plate-forme d'abonnements Podcasts d'Apple avec sa propre offre pour permettre aux créateurs de proposer des abonnements à leurs émissions. La fonctionnalité a été lancée plus tôt cette année pour sélectionner les premiers créateurs, et en août, Spotify a annoncé qu'elle étendait la plate-forme à tous les podcasteurs américains.

Il aura fallu près de trois mois supplémentaires pour que le service ne s’étende hors du pays de l’oncle Sam.

Que pensez-vous de cette nouvelle guerre sur les podcasts ?