Le jeu Sumire de sortie sur macOS, en 2022 sur iOS

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Jeux vidéo Mac

Guillaume Gabriel

En général, dans le secteur des jeux vidéo et plus particulièrement dans l'écosystème d'Apple, les nouvelles créations débarquent d'abord sur iOS, avant d'éventuellement de voir le jour sur le Mac App Store. Mais, les développeurs du studio GameTomo semblent faire le contraire pour leur nouvelle création.

Depuis quelques heures, il est possible de découvrir l'excellent jeu Sumire (v1.1.0, 1,1 Go, MacOS 10.13.0) sur les ordinateurs à la Pomme. Pour la version mobile, il faudra attendre 2022 sans qu'on en sache plus sur la date exacte.



Pour faire simple, on parle d'un jeu d'aventure narratif qui se déroule au sein d'un magnifique village japonais. Voici le trailer :

Sumire disponible sur le Mac App Store

Sumire est un jeu indie d'aventure narrative qui vous offre un voyage d'un jour à travers un village japonais pittoresque. Dans ce lieu enchanté, Sumire, une jeune fille mélancolique, rencontre un esprit malicieux qui lui propose un marché pour réaliser son souhait le plus cher.



Votre but ? Faire en sorte que le rêve de Sumire devienne réalité, et pour cela, il vous faudra achever une série de tâches avant la tombée de la nuit de ce jour spécial. Le jeu était déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, avec d'excellents retours, qui mettent en avant la narration, les personnages, l'art et la musique.

Télécharger Sumire à 9,99 €