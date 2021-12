Les engagements sur les offres mobiles de SFR, c'est terminé !

Depuis que Free Mobile a débarqué sur le marché des forfaits mobile en France, beaucoup de choses ont changé chez SFR, Bouygues Télécom et Orange. À commencer par des forfaits low-cost qui ont été séparés des offres « haut de gamme », on y retrouve des prix plus accessibles, une grande quantité de data et des abonnements toujours sans engagement. Ce qui a pris du temps à être modifié, c’est la politique de l’engagement dans les forfaits classiques. Aujourd'hui SFR suit le mouvement !

Il n'y a plus d'engagement sur les offres mobiles de SFR

C'est un bouleversement de taille qui vient de se produire chez SFR. Depuis toujours, l'opérateur a fait le choix de ne proposer que des forfaits mobiles avec un engagement de 12 ou 24 mois, cela s'appliquait aux nouveaux clients qui souscrivaient un contrat avec ou sans smartphone.

À ceux qui souhaitaient profiter d'offres sans engagement, l'opérateur conseillait de se rapprocher de RED by SFR qui a été conçu pour des forfaits pouvant se résilier à tout moment d'un simple courrier ou d'une portabilité sortante.



Aujourd'hui, SFR bascule ses propres codes en supprimant l'engagement systématique et obligatoire sur la totalité de ses forfaits classiques.

Résultat, que ça soit du forfait 5 Go en 4G+ jusqu'au forfait illimité en 5G, les abonnés peuvent souscrire sans engagement. Après un nombre incalculable d'années avec cette politique, c'est désormais définitivement terminé et SFR suit Orange qui a déjà osé ce changement depuis pas mal de temps.



Bouygues Télécom est donc le seul opérateur à continuer d'imposer un engagement sur ses forfaits Sensation obligeant ses nouveaux clients à se rapprocher des forfaits B&You s'ils refusent l'engagement.

Attention, il y a un mais...

Ce changement de stratégie de la part de SFR n'inclut pas les forfaits mobiles qui vous font profiter d'un nouveau smartphone au tarif préférentiel. Sans surprise, à travers cette décision l'opérateur souhaite conserver l'assurance que vous resterez jusqu'à la fin des 2 ans pour rentabiliser au maximum la vente du smartphone.

Si SFR venait à supprimer l'engagement sur ce type d'offre, les clients souscriraient pour un iPhone 13 Pro à 549€ puis procéderaient à la résiliation dans le mois qui suit. Avec cette technique SFR serait perdant financièrement.



Voici comment se composent les forfaits mobiles de SFR :

La petite déception qui reste malgré ce changement de politique, c'est le prix avantageux sur la première année puis qui augmente la seconde année. Un détail qui fait malheureusement fuir les clients qui partent chez la concurrence pour profiter d'une nouvelle réduction.