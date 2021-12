Les GAFAM sont-elles devenues moins attirantes que les startups crypto ?

Il y a 55 min

Actualité Apple

Alexandre Godard

Réagir



Un rapport du NYT constate que les startups crypto les plus en vogue attirent actuellement énormément de monde dont des salariés importants des GAFAM. Un constat qui démontre une fois de plus la ferveur qu'il y a autour de la blockchain et des monnaies virtuelles.

La cryptomonnaie plus populaire que les GAFAM ?

Au-delà des géants de la technologie qui prennent une place immense dans notre société, il y a également le monde de la cryptomonnaie qui commence à devenir de plus en plus important. S'il y a encore cinq ans pas grand monde ne savait ce qu'était une cryptomonnaie, c'est bien moins le cas aujourd'hui.

Les particuliers sont de plus en plus nombreux à investir et les startups basées sur la crypto fleurissent de partout et attirent de nombreux salariés. Comme le révèle le New York Times, il y a en ce moment même une tendance qui veut que les cadres et les ingénieurs des GAFAM quittent l'entreprise dans laquelle ils travaillent pour rejoindre ce genre de startup à fort potentiel.



Certains diront que c'est un pari risqué, et à juste titre, mais il semblerait bien qu'ils soient de plus en plus nombreux à relever le défi, sûrement car le challenge est stimulant sans oublier les gigantesques sommes d'argent qu'il y a à gagner actuellement dans ce domaine.



Apple, Amazon, Google et compagnie savent qu'ils sont en position de force et qu'ils n'ont pas besoin de se précipiter dans ce domaine qui peut être chamboulé à tout moment. Pour rappel, un géant pays comme la Chine a banni les cryptomonnaies du pays. Les États-Unis sont de leur côté en plein débat sur le sujet et il faut donc attendre de voir les décisions qui seront prises rien que pour l'encadrement.

Lorsque Sandy Carter a quitté son poste de vice-présidente de l'unité de cloud computing d'Amazon ce mois-ci, elle a annoncé dans un article sur LinkedIn qu'elle rejoignait une entreprise de technologie de cryptographie. Elle a inclus un lien pour les postes ouverts au démarrage. En deux jours, plus de 350 personnes dont beaucoup appartenant aux plus grandes sociétés Internet avaient cliqué sur le lien pour postuler à des emplois dans la société Unstoppable Domains.



La start-up vend des adresses de sites Web qui se trouvent sur la blockchain, le système de grand livre distribué qui sous-tend les crypto-monnaies.

L'article rappelle que plus de 28 milliards de dollars ont été investis à travers le monde dans le domaine des cryptomonnaies et de la blockchain. Un chiffre hallucinant et qui témoigne de l'engouement de plus en plus fort étant donné qu'il est 4 fois plus haut qu'en 2020.