Notre avis sur l'Amibot Pure Flex Laser, le robot qui aspire et lave

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Geekeries Domotique

Kévin Bilbo

En 2021, nous vous présentions l’Amibot Pure Laser, un robot aspirateur 3 en 1 qui, en plus d’aspirer votre sol le nettoyait et désinfectait en même temps. Ce dernier nous ayant convaincu, nous avons décidé de donner notre chance à un nouveau modèle, le Amibot Flex Laser H2O ! Après plusieurs semaines de test, il est grand temps de faire le bilan !

Contenu de la boîte Amibot

À son arrivée, le robot arrive dans un carton rempli de tous les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement et plus encore !

Au programme, en plus du robot, on retrouve :

Un réservoir à poussière d’une capacité de 450ml, largement suffisant pour notre utilisation dans un appartement de 40m²

Un réservoir à eau de 180ml qui vous permettra de laver le sol en même temps que le robot aspire.

Deux microfibres pour que votre robot puisse passer la serpillère,

Deux filtres HEPA pour retenir la poussière,

Quatre brosses latérales pour aider à attraper les poussières les plus éloignées,

Une brosse centrale, idéale si vous avez un tapis,

Une buse d’aspiration qui, à la différence de la brosse, se contente d’aspirer sans action mécanique (très avantageux si vous avez un animal, mais on y reviendra),

Une bande magnétique pour créer une barrière virtuelle

La télécommande permettant de contrôler le robot si vous souhaitez une alternative à votre smartphone.

La station de recharge bien entendu !

Autrement dit, le tout est plus que complet puisque vous bénéficiez de tous les accessoires en double ! Vous serez donc tranquille un bon moment avant de devoir repasser à la caisse.

Fonctionnement du robot

La première mise en route de l’Amibot est très simple. Vous n’avez qu’à installer les deux brosses latérales, faire votre choix entre la brosse centrale (idéale pour les tapis ou moquette grâce à sa technologie Pure Power qui lui permet entre autres de monter sur le tapis de 1,5cm de hauteur) ou la buse centrale, poser la microfibre sur son support et remplir le réservoir d’eau et le tour est joué ! Il ne vous reste plus qu’à poser le robot sur sa station et le robot se met en route.

L’appairage à l’application se fait rapidement et sans encombre, même si cette dernière n’est pas des plus ergonomique et subit quelques bugs embêtants de temps à autre (dans notre cas, il nous fallait nous reconnecter à notre compte toutes les semaines par exemple…)

Une fois un cycle de lavage lancé, le robot suit son chemin et navigue aisément dans votre environnement grâce à son capteur laser 360° ainsi que deux capteurs ultrasons à l’avant. Lors de notre test, nous n’avons rencontré aucun problème avec le robot, il a su gérer avec brio toutes les situations dans lesquelles il s’est retrouvé excepté un câble lightning qui trainait par là…

Point non négligeable, le volume sonore de l’aspirateur reste modéré et ne devrait pas nuire vos voisins même si le mode tapis ou Max augmente significativement la puissance sonore.

De même, d’après nos tests, comptez environ une minute par mètre carré chaque cycle.

Fonctionnalités avancées

La technologie Smart Zone vous permettra de créer directement depuis l’application des zones interdites ou, à contrario, des zones à nettoyer, sans vous embêter avec la bande magnétique qui reste néanmoins une solution pour ceux qui préfèrent définir une zone avec précision.

Le robot dispose également de trois modes de nettoyage prédéfinies : Auto, Max et Silence, mais le plus intéressant étant que vous pouvez vous-même régler chaque paramètre du robot. Il est en effet possible de sélectionner le niveau d’intensité d’aspiration que l’on souhaite ainsi que le débit d’eau souhaitait ! Plutôt malin.

Finalement, on retrouve, caché dans les réglages, un mode tapis. Si ce dernier est activé, le robot augmentera automatiquement sa puissance d’aspiration lorsqu’il rencontre un tapis ! Le tout fonctionne plutôt très bien.

Toutefois, la technologie UV-C du modèle que nous avions testé précédemment n’est plus présente sur cette version...

Limites du Amibot Flex

Si notre expérience avec l’Amibot Flex Laser a été très agréable dans les grandes lignes, il y a tout de même eu quelques points moins sympas…

Premièrement, vivant avec un petit chien, même si le robot faisait un travail formidable pour ramasser les poils au sol, nombreux d’entre eux se retrouvait emmêlés dans la brosse et autant dire que son nettoyage n’est pas des plus aisé. Seule solution : utiliser la buse d’aspiration qui elle n’a pas ce problème, mais qui ne nettoie pas les poils du tapis… En résumé, si vous avez un animal ce robot n’est peut-être pas pour vous.

Ensuite, ce robot n’est pas compatible avec l’application AMIBOT Home comme le précédent. C’est bien dommage, car cette dernière offrait plus de possibilités comparer à l’application AMIBOT compatible avec notre monture. Adieux les automatisations par exemple.

Enfin, le nettoyage du sol est bon, mais pas parfait. Nous avons dû à plusieurs reprises repasser un coup manuellement pour éliminer les tâches les plus tenaces.

Notre avis sur l'Amibot Flex Laser

Somme toute, le Amibot Flex Flex Laser (H2O) est un très bon robot aspirateur ! Il fait bien son travail et plus encore grâce à son réservoir d’eau, il donnera un petit coup de plus à vos sols.



Bourré de fonctionnalités connectées ou non, il est certain que vous trouverez facilement les réglages et modes qui vous convienne pour votre utilisation. Rapide et silencieux, c’est un plaisir à lancer dès que l’on sort de l’appartement en sachant qu’on le retrouvera propre sans effort.



Seuls bémols, le manque de friction de la serpillère, les poils d’animaux qui rendent le nettoyage du robot plus long que le ménage manuel et l’application qui pourrait pousser le côté connecté du robot bien plus loin. Malgré tout, à 449,99€ (en promo à 249,99€ en ce moment), cela reste un excellent robot que je ne pourrais que vous recommander !



Acheter sur :

Les points forts

Aspire et nettoie,

Efficace, rapide et silencieux,

Mode tapis très efficace,

Réservoirs simples à enlever, nettoyer et remplir,

Nombreux accessoires

Les points faibles

En difficulté avec un animal vivant en intérieur,

Application peu ergonomique. On aurait aimé plus de fonctionnalités,

Lavage du sol un peu trop succin parfois

