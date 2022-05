Les nouvelles applications de la semaine : Scores, Sorare, RonRon

Voici 5 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Scores, Sorare, RonRon.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Scores (Jeu, Utilitaires, iPhone / iPad, v2.1.0, 6 Mo, iOS 13.0, Pierre Boudoin) Amateurs de Jeux de société.

- Ne cherchez plus de bout de papier pour suivre les scores de vos parties de cartes ou de jeux de sociétés (belote, scrabble, cartes, etc...).

- Vous jouez dehors à des jeux tels que la pétanque, le molky ou bien vous faites des matchs et vous voulez suivre le score de vos parties

- Ajoutez autant de joueur ou d’équipe que vous voulez.

- Calcule le score final de chaque joueur.

- Aussi rapide a utiliser que du papier.





Sorare (Jeu, Sports, iPhone, v1.0.1, 83 Mo, iOS 14.2) Sorare est un jeu de fantasy football (football) mondial, qui présente plus de 230 clubs de football du monde entier et plus de 40 ligues de football. Ce qui rend Sorare unique, c'est que vous avez la possibilité de jouer avec des cartes NFT.



Les cartes NFT ont une rareté prouvable (fixe et limitée), une provenance, une véritable propriété et une liberté de mouvement totale, grâce à la technologie blockchain. Vos cartes sont vraiment à vous. Avec une NFT de Sorare, vous pouvez l'utiliser dans les compétitions de l'app, la conserver en tant que pièce de collection, la transférer sur une autre plateforme, la vendre, l'échanger, la jouer dans un autre jeu, etc.





CodeSandbox (App, iPhone / iPad, v3.1.0, 126 Mo, iOS 14.0) CodeSandbox pour iOS est un environnement de développement à part entière qui apporte la puissance du développement JavaScript moderne à votre appareil iOS. Utilisez votre iPhone ou iPad pour développer et exécuter vos applications Node.js ou collaborer en temps réel avec d'autres personnes.



Les projets sur CodeSandbox donnent accès à :

* Un éditeur de code avec autocomplétion IntelliSense et coloration syntaxique.

* Des terminaux pour exécuter, tester et déboguer votre code.

* L'intégration de Git pour faciliter les commits et les revues PR.

* Collaboration en temps réel et asynchrone avec votre équipe dans le même fichier et les mêmes terminaux.





RonRon (App, iPhone, v1.1.6, 21 Mo, iOS 13.0, Pierre Boudoin) RonRon est une application de méditation guidée par le ronronnement d'un chat. Vous pouvez l'utiliser pour passer un moment réconfortant ou après une journée stressante.



RonRon offre une excellente expérience de méditation en utilisant un son et une haptique de haute qualité sur l'iPhone afin de simuler un chat qui ronronne sur vous.



Vous n'avez pas de chat ? Votre chat ne ronronne pas ou pas assez ? RonRon fonctionnera quand vous voulez et aussi longtemps que vous voulez !



De plus, plusieurs chats sont disponibles et d'autres à venir ! Télécharger l'app gratuite RonRon