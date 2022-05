Zen Pinball Party ajoute la table classique "Black Rose" !

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Zen Pinball Party, un jeu de flipper populaire auprès des abonnés Apple Arcade pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV, vient de recevoir une mise à jour très intéressante qui ajoute une table classique à son tableau. La table "Black Rose" de 1992 est maintenant disponible pour la première fois sur les appareils Apple. Il faut savoir que la table de base pèse 120 Kg et a été créée par John Trudeau et Brian Eddy.

Zen Pinball Party version 1.6.0

En plus de l'ajout de la table parue il y a trente ans, cette nouvelle mise à jour 1.6.0 ajoute également la prise en charge de l'envoi d'invitations via la feuille de partage sur macOS, un changement qui sera sans aucun doute apprécié par les joueurs de l'un des meilleurs jeux de flipper pour Mac actuellement disponibles. Il était sorti en septembre 2021 sur Apple Arcade.



Regardez la bande-annonce de la star du jour :

Zen Pinball Party offre une solide expérience de flipper avec des tables soigneusement conçues, inspirées des plus grandes licences de DreamWorks Animation et Hasbro, ainsi que des thèmes classiques du genre. Les joueurs peuvent y défier leurs amis et leur famille pour obtenir le meilleur score sur des tables amusantes et uniques mettant en scène les Trolls, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, My Little Pony, Theatre of Magic, Attack from Mars, et bien plus encore comme des tables Star Wars à la pelle. Les joueurs peuvent également se lancer dans la compétition grâce à des matchs en ligne en temps réel qui mettent leur talent en concurrence avec des adversaires du monde entier.



Pour profiter de tout cela, il suffit de télécharger le jeu - à condition d'être abonné à Apple Arcade, bien sûr. Ceux qui paient déjà pour d'autres services Apple, comme Apple Music et Apple TV+, devraient d'ailleurs envisager l'offre groupée Apple One pour économiser de l'argent.



Dernier point, Zen Pinball Party prend en charge les manettes de jeu, histoire d'être totalement complet.



Télécharger le jeu Zen Pinball Party