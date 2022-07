Hannah Rose May, l'actrice de la série Altered Carbone s'est fait traquer par un AirTag

Les affaires qui impliquent des personnes qui se font suivre sans consentement par un AirTag sont très nombreuses, toutefois, cela est moins fréquent quand il s'agit d'une célébrité hollywoodienne. L'actrice Hannah Rose May (aperçu dans la série Netflix Altered Carbone) a partagé sur son compte Twitter une expérience qui l'a marquée samedi dernier.

Dans un tweet, l'actrice Hannah Rose May a raconté comment une personne tierce a suivi sa position géographique pendant environ 2 heures.

Alors qu'elle était en train de profiter d'un spectacle dans le parc d'attractions Disneyland en Floride avec ses proches, une personne a réussi à glisser discrètement un AirTag dans son sac.

Grâce à son côté fin et petit, l'actrice n'a pas remarqué l'AirTag qui la traquait, cependant, la procédure anti-harcèlement d'Apple s'est déclenchée.



Hannah Rose May a reçu une notification de l'application "Localiser" sur son iPhone, celle-ci indiquait qu'un AirTag était en train de traquer sa position géographique. L'actrice ne savant pas ce qu'était un AirTag a minutieusement lu les explications d'Apple qui s'étaient affichées sur son écran. May ne dit pas si elle a trouvé l'AirTag dans ses affaires, mais il y a de fortes chances qu'elle s'en soit débarrassée avant de rentrer à son domicile.

Apple a pris des mesures pour empêcher le harcèlement par AirTag, qui est un problème grave et récurrent. Des procédures de lutte contre le harcèlement ont récemment été mises en place par la société dans le but d'éviter tout suivi indésirable. Par exemple, un avis de confidentialité s'affiche lors de la configuration d'un nouvel AirTag, indiquant que le gadget est destiné à suivre les biens plutôt que les personnes. Les forces de l'ordre peuvent également rechercher des informations à partir de l'identifiant Apple du propriétaire de l'AirTag.

An apple AirTag was put on me to track my location Saturday night. I’m sharing what happened to me so you know what to look for as I had never heard of this prior to Saturday night.