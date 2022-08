La NASA va envoyer un iPad dans l'espace

La mission Artemis 1 prévue par la NASA ne comportera pas d'astronautes à l'intérieur de la fusée. Pour compenser ce problème, l'agence spatiale américaine a mis en place une stratégie qui permettrait de communiquer via un iPad et Amazon Alexa. On vous explique tout.

L'iPad sur la lune !

Dans les années à venir, la NASA a pour objectif de renvoyer des personnes sur la lune, ce qui n'est plus arrivé depuis 1970 et la fin du programme Apollo. En attendant que cet immense projet se concrétise, l'agence spatiale va réaliser une première phase de test.



Baptisée Artemis 1, cette mission aura pour objectif d'envoyer un vaisseau spatial en orbite autour de la lune durant un certain temps. Étant donné que c'est la toute première étape, aucun humain ne sera présent à l'intérieur de la fusée.

Néanmoins, la NASA souhaite travailler sur les systèmes liés à la communication pour anticiper le déroulement futur des opérations. Pour ce faire, elle a élaboré un stratagème assez complexe. Concrètement, c'est à l'aide d'un iPad et de l'assistant vocal Amazon Alexa qu'elle souhaite établir une communication entre le vaisseau autour de la lune et le centre de contrôle sur terre. Ce projet nommé Callisto doit être une démonstration technologique née d'un partenariat entre la NASA et Lockheed Martin.



Grâce au système interne de la NASA et à une immense base de données locale, l'iPad sera en mesure de réceptionner des messages et d'en envoyer en retour en piochant dans les données sauvegardées.



En passant par le système de vidéoconférences Cisco Webex, l'iPad pourra communiquer via Alexa et en quelque sorte remplacer un véritable astronaute. Une initiative plutôt ingénieuse si elle s'avère efficace. Pour info, la mission Artemis 1 doit débuter le 29 août 2022 au matin avec le lancement des fusées SLS et Orion.



Source