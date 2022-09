French Days : la carte Fnac+ est à 4,99€ au lieu de 14,99€ pendant 72 heures !

Vous commandez régulièrement chez la Fnac ou Darty ? Il serait peut-être temps de profiter des avantages Fnac+ sur vos commandes ! Avec cet abonnement, vous retrouvez le meilleur de la Fnac avec la livraison gratuite et illimitée, mais aussi des réductions sur de nombreux univers de Fnac.com !

Fnac+ passe en mode "méga" réduction jusqu'au 26 septembre inclus

Pour une durée limitée, la Fnac propose en ce moment sa carte Fnac+ à un prix particulièrement avantageux, cette soudaine générosité est en lien avec les French Days de la rentrée. Depuis tôt ce matin, les revendeurs se lâchent complètement avec des réductions inédites sur une tonne de produits !



Jusqu'au 26 septembre inclus, vous pouvez obtenir la carte Fnac+ à un prix exceptionnel. Normalement disponible au tarif de 14,99€ par an, la Fnac vous propose un coût réduit à 4,99€ pour la première année. Le renouvellement sera au tarif plein, mais vous aurez la possibilité d'arrêter votre abonnement avant le nouveau cycle de facturation.

Qu'est-ce que vous offre la Fnac avec sa carte ?

Une livraison gratuite et illimitée

Comme c'est le cas avec un abonnement Amazon Prime ou CDiscount à volonté, vous pourrez obtenir une livraison en 1 jour ouvré pour les articles achetés sur fnac.com ou darty.com.

Autre avantage, une livraison en 2 heures chrono ou sur rendez-vous est possible, bien sûr cela ne s'applique pas à tous les produits dans le catalogue.

Installation de votre TV

Vous prévoyez d'acheter une nouvelle télévision, la Fnac vous la livre et vous l'installe sans vous demander un centime.

Cumulez des euros dans une cagnotte

En tant qu'adhérant Fnac+, plus vous commandez chez la Fnac ou chez Darty, plus vous cumulez des euros dans une cagnotte commune. La somme est après utilisable dès 1€ sur vos commandes suivantes.

Week-end adhérent et ventes privées

Les adhérents Fnac+ sont considérés comme des VIP, vous pourrez obtenir des remises exclusives dans vos magasins physiques préférés et sur fnac.com. Il n'y a pas de date fixe, mais la Fnac assure que ce type d'événement "bon plan" arrive plusieurs fois par an.

Profitez de spectacles à prix réduit

Fnac+ vous fait profiter des spectacles les plus populaires en France à prix réduit. Cela concerne plus de 18 000 spectacles par an.

Une réduction systématique de -5%

Les adhérents Fnac+ peuvent bénéficier d'une remise de 5% sur un grand nombre d'univers du site fnac.com et darty.com, cela se déduit dans votre panier une fois que les articles sont sélectionnés. 5%, ce n'est pas énorme, mais sur un produit qui coûte cher comme un MacBook Pro, une TV, une enceinte, une machine à laver... C'est parfois plusieurs centaines d'euros économisés !

De la culture en illimité

Avec l'abonnement Fnac+, vous obtenez des avantages chez Deezer, ePress et Izneo.

"Pass partenaires"

Dernier point, la carte Fnac+ vous propose jusqu'à 35% de réduction chez une tonne de partenaires (et c'est cumulable avec les promotions !).

On aperçoit des partenaires comme Booking, Carrefour ou encore Europcar.

Comme vous pouvez le constater, cette souscription vous apportera beaucoup d'avantages. Bien sûr, si on le compare à l'abonnement Amazon Prime, on ne retrouve pas tout l'aspect numérique comme l'intégration de Prime Video, Amazon Music... Mais contrairement à Amazon, la stratégie adoptée par la Fnac vous permettra de faire de belles économies à l'année si vous achetez régulièrement sur fnac.com ou darty.com.

