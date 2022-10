RED SFR baisse le prix de l'option 5G à 3 € sur tous ses forfaits

Pour une fois, ce n'est pas une énième déclinaison des forfaits que nous propose SFR mais une baisse de prix sur une option de plus en plus courue, la 5G. Vous le savez certainement, tous les abonnements low-cost sont proposés en 4G par les opérateurs, mais certains comme SFR et Bouygues proposent une option pour aller encore plus vite sur les derniers iPhone. Et bien chez RED by SFR, la 5G est désormais moins chère avec une option à 3 euros au lieu de 5 euros.

Le forfait 5G le moins cher de France

La filiale du groupe Altice continue sa remontée. Après quelques déboires concernant des pratiques de changements de tarifs sournois et une qualité du réseau discutable, SFR mise sur la qualité depuis deux ans. Avec des forfaits plus cohérents, mais aussi avec un service de meilleur qualité, l'ancien logo au carré rouge a su se refaire une jolie réputation sur le marché.



Pour se démarquer encore un peu plus, RED vient de revoir à la baisse le prix de l'option 5G que l'on peut ajouter à tous les forfaits DATA. Ainsi, vous pouvez souscrire à un forfait 100 Go à 20 euros en 5G (17 + 3 euros), ou bien à un forfait 200 Go à 23 euros (20 + 3 euros). C'est deux euros d'économisés chaque fois, ce qui n'est jamais négligeable.



Personne ne fait mieux en termes de rapport qualité / prix en France, d'autant que l'opérateur vient d'être élu co-meilleur réseau 5G par nPerf.

Enfin, voici quelques détails sur les forfaits RED SFR sans engagement :

Internet 100Go (ou 200 Go). Au-delà de 100Go, rechargement de 50Go à 10€ possible, 1 recharges maximum puis usage internet bloqué.

SFR Wifi et usage modem inclus.

Appels, SMS/MMS illimités

Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.

Depuis l’Union Européenne/DOM vous bénéficiez toute l’année des appels, SMS/MMS illimités et vous disposez de 17 Go/mois d'internet décompté du forfait utilisables depuis ces destinations.

10 € la carte SIM

Il suffit de souscrire à l'un des forfaits de RED by SFR pour cocher l'option 5G moins chère.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.