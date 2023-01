Joe Biden veut que la Big Tech améliore la concurrence (Apple est directement visé)

Dans le passé, nous avons pu voir à plusieurs reprises Joe Biden exprimer sa volonté de changer certaines pratiques chez les grandes entreprises de la tech qui n'hésitent pas à abuser parfois de leur position. Aujourd'hui, Joe Biden a partagé un éditorial qui demande aux démocrates et aux républicains de "s'unir contre la Big Tech". Qu'est-ce que cherche à faire le Président des États-Unis ?

La Maison-Blanche contre la

Big Tech, vraiment ?

Dans un article du Wall Street Journal publié il y a quelques heures, on peut apercevoir un récent éditorial rédigé par le Président des États-Unis, Biden explique vouloir faire en sorte que "la Big Tech" arrête d'imposer ses propres règles qui excluent la grande comme la petite concurrence.



Pas besoin d'être un génie pour comprendre que Joe Biden vise directement Apple qui fait tout pour empêcher certains marchés de se développer dans son écosystème. On retrouve une multitude d'exemples comme la distribution des applications où seul l'App Store est autorisé, les paiements sans contact où seul Apple Pay peut fonctionner...



Dans son éditorial, Joe Biden appelle à supprimer les barrières politiques et demande aux démocrates comme aux républicains de "s'unir pour adopter une législation bipartisane forte afin de tenir les grandes entreprises technologiques responsables".

Joe Biden a suggéré un cadre législatif pour l'utilisation des données personnelles par les entreprises technologiques, il explique vouloir mieux encadrer cette pratique devenue très courante dans notre société où tout est numérique. Cette proposition fait suite à la lettre adressée l'année dernière par Tim Cook aux législateurs américains, dans laquelle il les exhortait à mettre en œuvre une loi fédérale sur la protection de la vie privée "aussi rapidement que possible".

Biden poursuit en précisant qu'il y a un véritable problème avec les entreprises qui grandissent :

Lorsque les plates-formes technologiques deviennent suffisamment grandes, beaucoup d'entre elles trouvent le moyen de promouvoir leurs propres produits tout en excluant ou en désavantageant leurs concurrents - ou font payer une fortune à ces derniers pour vendre sur leur plate-forme. Pour réaliser cette vision, et pour s'assurer que la technologie américaine continue de mener le monde en matière d'innovation de pointe, nous avons besoin de règles de conduite plus équitables.

Joe Biden déclare qu'aucune entreprise aux États-Unis ne devrait être étouffée par une autre qui est nettement plus populaire et puissante, chaque entreprise doit avoir sa chance de faire ses preuves et décoller.



Est-ce que les règles aux États-Unis vont bientôt changer pour Apple et les autres acteurs de la "Big Tech" ? Des décisions majeures pourraient avoir lieu en 2023. C'est en tout cas la volonté de Joe Biden qui veut absolument bouleverser le petit confort de la Big Tech pendant son mandat à la tête des États-Unis !

Télécharger l'app gratuite Maison-