L'accessoiriste Elevation Lab habille votre AirTag pour le rendre plus discret

Contrairement à ses débuts, l'AirTag est maintenant très connu et peut facilement attirer l'attention des voleurs en cas de vol de vos affaires. L'accessoiriste Elevation Lab vient de lancer une protection qui permet de rendre plus discret votre AirTag, l'idée est excellente quand vous glissez par exemple un AirTag dans une valise.

Voici TagVault : Fabric

C'est nouveau et c'est disponible dès maintenant sur Amazon US avec une livraison possible en France. Elevation Lab vient de lancer le premier support en tissu dédié à l'AirTag. Celui-ci s'installe très simplement sur les bagages, les vestes, les sacs... Ce qu'a voulu proposer l'accessoiriste, c'est une approche différente de l'AirTag qu'on installe à l'extérieur d'un sac ou l'AirTag qu'on glisse dans une valise avec ses vêtements.



Le TagVault : Fabric est composé d'une base adhésive qui peut coller presque n'importe où, il suffit de placer un des ses AirTags au centre et de poser un petit couvercle de couleur noir par-dessus.

Le fabricant assure que son support en tissu :

Est ultra-sécurisé

Flexible, il se conforme à la surface où il est installé

Est discret, il n'attire pas l'œil grâce au coloris noir

Il est résistant et protège votre AirTag

Elevation Lab précise que le TagVault : Fabric peut adhérer au nylon, au polyester, au vinyle, aux matériaux caoutchouteux et au GORE-TEX. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec le cuir, les tissus en fibre, la fourrure ou les tissus extensibles. Il peut être enlevé en toute sécurité, mais il n'est pas créé pour être réutilisé une fois qu'il est fixé. À noter quand même que l'AirTag peut être retiré du TagVault sans que le TagVault soit décollé de l'objet. Ce qui est une bonne chose puisque vous pourrez changer les piles de l'AirTag sans devoir racheter un TagVault : Fabric.

Commandez dès maintenant le TagVault : Fabric sur Amazon US, en solo, en pack de 2 ou en pack de 4.

Les prix respectifs sont de 13,95$, 19,95$ et 29,95$.



Pour le moment, ce n'est pas encore disponible sur Amazon France, on ne sait pas si l'accessoiriste le fera dans un avenir proche.