Bungie annonce le retour de "Marathon" sur PS5, Xbox X|S et PC, le Mac peut attendre

27 ans plus tard, le FPS classique du Mac, "Marathon", est de retour grâce à Bungie... mais pas sur Mac.



Bungie, connu pour son jeu Destiny, revient à sa première franchise, celle qui l'a propulsé au rang de géant du jeu vidéo. Le développeur a dévoilé Marathon, une suite à la série classique de jeux de tir à la première personne sur Mac. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple suite ou d'un remake. Marathon est plutôt décrit comme un "jeu de tir d'extraction" multijoueur, où les joueurs incarnent des mercenaires appelés les Runners, explorant une colonie perdue.

Marathon en multi seulement

Bien qu'il n'y ait pas de mode solo, le directeur du jeu, Chris Barrett, assure que Marathon restera fidèle à l'essence des jeux Bungie en termes de mécaniques de jeu et d'univers riche. Les actions des joueurs auront également un impact sur l'intrigue, par exemple en découvrant un artefact qui ouvrira une zone pour tous les joueurs. Le jeu comprendra des zones et des saisons persistantes, mais il ne devrait pas être une simple répétition des éléments similaires présents dans Destiny. On sent que l'éditeur souhaite concurrencer Call Of Duty mais aussi Fortnite.

Marathon a été conçu dès le départ comme un jeu axé sur le JcJ et n'aura pas de campagne solo. Au lieu de cela, avec l'expérience JcJ comme base, nous créons des opportunités pour que des histoires menées par les joueurs se déroulent, des histoires qui s'intègrent à la narration globale du jeu. Nous construisons un monde rempli de zones persistantes et évolutives, où les joueurs créent leur propre voyage à chaque course qu'ils effectuent. Cela peut se traduire par un combat inoubliable contre un autre équipage se disputant le même butin, ou par une extraction de dernière seconde alors qu'ils sont assaillis de toutes parts.

Marathon est en cours de développement pour PC, PS5 et Xbox Series X/S. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'informations à partager pour le moment, Bungie promet que la prochaine vidéo inclura du gameplay. Il est certain que les attentes sont élevées pour ce titre, montrant ainsi que Bungie ne se contente pas de se reposer sur Destiny et qu'il est capable de proposer une expérience multijoueur unique. Les fans de longue date sont prévenus, il n'y aura pas de version Mac dans un premier temps. On espère d'ailleurs un portage sur iOS et Android. Allez, un petit effort !