iMessage : Apple partage quelques astuces pour les nouveaux utilisateurs iOS

Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde abandonnent leur smartphone sous Android pour acheter un iPhone. Apple a conscience que tout changer du jour au lendemain peut parfois être difficile et pénible, pour encourager l'intégration des nouveaux utilisateurs, le géant californien publie régulièrement des vidéos sur sa chaîne YouTube "Apple Support". Cette fois-ci, Apple nous parle de quelques "astuces" pour iMessage et ça peut même être utile pour les utilisateurs présents sur iOS depuis plusieurs années !

iMessage, les astuces d'Apple

Dans une récente vidéo de 3 minutes et 7 secondes, Apple présente plusieurs astuces pour mieux utiliser l'application Messages sur votre iPhone. Au fil des années, la firme de Cupertino a ajouté plusieurs nouveautés intéressantes permettant d'améliorer l'expérience utilisateur, ce qui offre l'opportunité de partager plus facilement un contenu, d'annuler ou de modifier un message...



Les exemples sont nombreux et Apple estime que si un utilisateur habitué à iOS est à l'aise, ce n'est peut-être pas le cas de tous les utilisateurs qui peuvent faire parfois une découverte en regardant une vidéo astuce !

Les astuces d'Apple