Le cofondateur d'Adobe, John Warnock, nous a quittés

John Warnock, célèbre cofondateur d'Adobe, est mort à l'âge de 82 ans. Il laisse derrière lui un héritage unique à travers une société connue mondialement depuis plus de quarante ans. Steve Jobs avait boycotté la technologie Flash d'Adobe dès les premiers iPhone, obligeant la société à revoir ses plans.

Adobe en deuil

John Warnock, cofondateur d'Adobe, est décédé ce dimanche 20 août 2023 à l'âge de 82 ans. Il avait créé Adobe en 1982 en duo avec le Dr. Charles Geschke. Un simple collègue de la société Xerox dans laquelle il travaillait avant de créer l'outil informatique que nous connaissons tous aujourd'hui.



Au départ, les deux hommes ont développé une technologie connue sous le nom de PostScript, un langage de description de page qui permet d'obtenir un fichier unique et qui contient tous les éléments présents sur une page (textes, images, polices, couleurs, etc.). PostScript deviendra un standard auprès des imprimantes laser, une révolution pour l'époque.

Shantanu Narayen, actuel PDG d'Adobe, a tenu à lui rendre hommage via un communiqué publié sur le web et transmis à tous les employés de la société. L'occasion de rappeler que Warnock était une source d'inspiration de longue date ou encore l'un des plus grands inventeurs de notre génération. Barack Obama lui avait même décerné la Médaille nationale de la technologie et de l'innovation.

C'est avec une profonde tristesse que je partage que notre bien-aimé cofondateur Dr. John Warnock est décédé à l'âge de 82 ans. L'éclat et les innovations technologiques de John ont changé le monde. C'est un jour triste pour la communauté Adobe et l'industrie pour laquelle il a été une source d'inspiration pendant des décennies. John a été largement reconnu comme l'un des plus grands inventeurs de notre génération avec un impact significatif sur la façon dont nous communiquons en mots, en images et en vidéos.



Bien que l'impact que ses innovations ont eu soit innombrables, c'est son esprit indomptable, sa passion et sa croyance dans la construction d'une entreprise avec des valeurs fortes qui ont eu un impact sur nous tous qui avons eu la chance de travailler chez Adobe. John était incroyablement perspicace sur les technologies qui raviraient les clients et créeraient de la valeur commerciale. John et sa femme, Marva, qui est graphiste, ont utilisé nos produits en permanence et ont établi la norme en matière d'empathie des clients.

Une grande perte pour l'informatique.