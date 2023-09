L’entreprise Onclusive à Courbevoie licencie 217 personnes pour les remplacer par une IA

Depuis près d’un an, nous constatons la progression impressionnante de l’intelligence artificielle dans notre quotidien et dans beaucoup d’entreprises. Face aux IA qui se perfectionnent chaque jour qui passe, le groupe Onclusive (spécialisé dans l’accompagnement des marques, agences et institutions publiques pour leur communication et l’analyse média) vient de prendre une décision radicale… celle de remplacer plus de 200 employés par des logiciels d’intelligence artificielle !

Des licenciements massifs pour de l’IA

Basée à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, Onclusive, leader en surveillance médiatique, a récemment dévoilé son intention de supprimer 217 postes parmi ses 383 employés en France. L’objectif ? Intégrer des solutions d’intelligence artificielle à la place de ces fonctions d’ici juin 2024.



Trois départements de l’entreprise, dédiés aux revues de presse pour les clients, seront dissous dans le cadre de cette transition. Plusieurs employés ont exprimé leurs inquiétudes, mettant en avant la possible diminution de la qualité analytique. “Les machines ne peuvent remplacer l’esprit humain et sa capacité d’analyse nuancée”, a précisé un membre du personnel qui souhaite garder l’anonymat.

Du côté de l’entreprise, on voit cette modernisation comme une étape cruciale pour rester compétitif. Les dirigeants de l’entreprise, dont Matthew Piercy – à la fois président de Reputational Intelligence France et Directeur Financier chez Onclusive – mettent en avant la rapidité et la fiabilité de l’IA. Selon Piercy, cette transition est essentielle, notamment en raison de la nécessité de mettre à jour les infrastructures vieillissantes de l’entreprise.



Toutefois, Onclusive assure qu’elle ne laissera pas ses employés dans l’incertitude. Elle s’est engagée à accompagner chaque individu durant cette période difficile, en collaborant avec des spécialistes pour le reclassement. Une première session de négociations sur les modalités du plan de sauvegarde de l’emploi a d’ailleurs été tenue.



Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé de cette restructuration. Des voix syndicalistes se sont élevées, mettant en doute la capacité de l’IA à reproduire la qualité du travail humain. Un délégué syndical a même qualifié cette initiative d’“aventureuse”, tant d’un point de vue social qu’économique.



