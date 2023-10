Tim Cook est parmi les patrons les plus appréciés dans l'univers de la tech

Lors du départ de Steve Jobs à la tête d'Apple, on se demandait "mais qui peut remplacer un patron comme Jobs" ? Le cofondateur d'Apple avait misé sur Tim Cook pour sa relève et visiblement, il a vu juste, car en plus de participer à des chiffres d'affaires et bénéfices net record, Tim Cook est aussi un patron apprécié, il figure même en tête des PDG avec la côte d'approbation la plus élevée dans l'univers tech.

Une belle performance pour Tim Cook, un désastre pour Linda Yaccarino de Twitter (X)

Une récente enquête organisée par Blind, un réseau social professionnel, a dévoilé la cote d'approbation des PDG dans l'univers de la tech, révélant des chiffres intrigants. L'enquête, qui a sollicité les avis de 13 171 professionnels certifiés aux États-Unis en août, a dressé une liste de 103 PDG, mettant en lumière leur niveau d'approbation parmi les employés. Au sommet de cette liste, on retrouve des noms comme Jensen Huang de Nvidia avec une approbation écrasante de 96 %, suivis des patrons de Walmart et de Palo Alto Networks. Tout juste derrière eux, avec une cote d'approbation de 80 %, brille Tim Cook. Cette approbation est un témoignage éloquent de la confiance et de l'admiration que les employés d'Apple portent à leur dirigeant.



L'enquête a également mis en lumière le contraste saisissant entre le leadership acclamé de Cook et d'autres leaders technologiques. Par exemple, Evan Spiegel de Snap et Linda Yaccarino de la société "X" (anciennement Twitter) ont reçu des taux d'approbation dérisoires de 3 % et 4 % respectivement. De plus, des géants comme Elon Musk de Tesla et Mark Zuckerberg de Meta, ont recueilli des taux d'approbation de 38 % et 45 % respectivement, démontrant ainsi un fossé notable dans la perception des employés.

L'analyse plus approfondie des données révèle une corrélation entre la cote d'approbation des PDG et certains facteurs clés tels que les évaluations d'entreprise élevées et les compensations en actions. D'un autre côté, des événements tels que des licenciements massifs semblent avoir un impact négatif sur l'approbation des employés. Par exemple, la société Twitter (X) a vu une diminution notable de sa taille, ce qui pourrait expliquer le faible taux d'approbation de Yaccarino.



La performance de Tim Cook, comparée à celle d'autres PDG de géants technologiques comme Satya Nadella de Microsoft avec 30 %, Sundar Pichai de Google avec 26 %, et Andy Jassy d'Amazon avec 10 %, témoigne de la stabilité et de l'engagement continu de Cook envers un leadership équilibré et visionnaire. Ses actions réfléchies et sa capacité à maintenir une culture d'entreprise solide semblent être des catalyseurs majeurs de son approbation élevée.

Source