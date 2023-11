Tim Cook a dîné avec Xi Jinping et d'autres patrons d'entreprises

La Chine est un pays important pour Apple, le pays représente une grosse partie dans les résultats financiers de l'entreprise. Si la relation entre les États-Unis et la Chine est compliquée, Tim Cook fait énormément d'efforts pour conserver une bonne relation avec Xi Jinping et son gouvernement. Même si le président chinois est régulièrement accusé d'être un dictateur et de surveiller de manière abusive son peuple, Cook semble réussir à voir au-delà des points négatifs.

Tim Cook et Xi Jinping à un dîner à San Francisco

Cette semaine, la ville de San Francisco a été le théâtre d'un événement diplomatique majeur, le président chinois Xi Jinping a rencontré plusieurs dirigeants d'entreprises américaines de la technologie lors d'un dîner. Parmi les participants à cette rencontre exclusive figurait Tim Cook, aux côtés de Hock Tan de Broadcom, de Cristiano Amon de Qualcomm, ainsi que les dirigeants de BlackRock. La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo et l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns étaient aussi présents au dîner. Cet événement fait suite à la rencontre entre Xi Jinping et le président américain Joe Biden, qui visait à stabiliser les relations bilatérales entre les deux nations.



Lors de ce dîner, Xi Jinping a saisi l'occasion pour mettre en avant les atouts de l'économie chinoise auprès d'investisseurs de renom. La Chine, comme de nombreux autres pays, cherche activement à attirer des investissements étrangers afin de stimuler son économie et créer de nombreux emplois dans le but de réduire le chômage en hausse, en particulier à la suite des perturbations provoquées par la pandémie de Covid-19. La présence de Tim Cook au dîner montre l'importance qu'Apple accorde à maintenir des relations solides avec les dirigeants et les partenaires commerciaux chinois.

La Chine est un marché crucial pour Apple, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Chine est l'un des pays les plus peuplés au monde, offrant ainsi un marché immense pour les produits et services. De plus, de nombreuses usines de production d'Apple sont situées en Chine, ce qui en fait un élément clé de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. La main-d'œuvre qualifiée et la capacité de production de masse en Chine ont permis à Apple de répondre à la demande mondiale de manière efficace et rentable. La firme américaine cherche toutefois à se défaire de sa grande dépendance en investissant en Inde et au Vietnam.



Au-delà du commerce et de l'assemblage, la Chine offre des opportunités de croissance futures pour Apple dans des domaines tels que la réalité augmentée et la voiture autonome. La Chine est également un acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables, un domaine dans lequel Apple s'engage activement.



Ce dîner qui a réuni Xi Jinping et Tim Cook est sans aucun doute stratégique dans la politique d'Apple, la vision de Cook a toujours été la même, ne pas s'éloigner d'un chef d'État sous prétexte qu'on ne partage pas les mêmes opinions que lui et que le reste de son gouvernement. La priorité est l'avenir d'Apple !



