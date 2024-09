Meta ajoute la mention "Créé avec l'IA" sur de vraies photos et provoque la colère des photographes

Avec l'intelligence artificielle toujours plus populaire et accessible, les contenus générés par IA ne cessent de se répandre sur les réseaux sociaux. Si certaines applications comme TikTok ont décidé de mettre en place les étiquettes pour signaler les contenus générés par IA, d'autres plateformes comme Instagram ont aussi rejoint le mouvement, mais avec quelques ratés...

Meta provoque la colère de certains utilisateurs d'Instagram

Depuis mai, Meta a commencé à coller une étiquette "Créé avec l'IA" sur certaines photos publiées sur ses plateformes, notamment Facebook, Instagram et Threads. Cette initiative qui a pour objectif d'apporter plus de transparence pour déterminer les faux et vrais contenus a suscité une vive colère parmi les utilisateurs et les photographes professionnels.



Le mécontentement provient principalement du fait que des photos, qui n'ont absolument pas été créées avec des outils d'intelligence artificielle, se sont vues attribuer cette étiquette trompeuse de manière automatique, sans que le propriétaire du compte ait son mot à dire.

De nombreux photographes ont exprimé leurs préoccupations quant à l'étiquetage incorrect de leurs images. Selon eux, une simple modification d'une photo avec un outil ne devrait pas entraîner l'application de l'étiquette "Créé avec l'IA". Pete Souza, ancien photographe officiel de la Maison-Blanche, a été victime de cette erreur sur son compte Instagram. Il a mentionné publiquement qu'une de ses photos avait été étiquetée à tort et il suppose que l'utilisation d'un outil appartenant à Adobe pour modifier la photo a déclenché l'algorithme de Meta.

Comment Meta juge qu'il est nécessaire d'afficher l'étiquette ?

Meta se base sur les métadonnées des images pour appliquer cette étiquette controversée. L'entreprise utilise des marqueurs invisibles conformes aux normes techniques C2PA et IPTC pour étiqueter les images créées ou modifiées par des outils d'entreprises comme Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney... Cependant, l'entreprise semble avoir encore du mal à faire vraiment la distinction malgré ces méthodes.



L’étiquetage de Meta soulève donc une question importante sur la ligne de démarcation entre les images créées entièrement par l'IA et celles simplement modifiées par des outils numériques (ce qui existe depuis bien plus longtemps). Cette distinction est cruciale pour les photographes qui craignent que leur travail soit injustement associé à l'intelligence artificielle, dévalorisant ainsi leur compétence et leur créativité.



Source