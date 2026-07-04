Super Auto Pets : l’auto-battler gratuit le plus mignon et addictif du moment

Dans un genre souvent dominé par des jeux ultra-compétitifs et parfois stressants, Super Auto Pets fait figure d’ovni. Ce titre gratuit développé par Team Wood Games a su conquérir des centaines de milliers de joueurs grâce à son concept intelligent, son univers ultra-charmant et une accessibilité rare. Disponible sur l’App Store depuis plusieurs années, il continue de recevoir des mises à jour régulières et reste l’un des meilleurs représentants du genre auto-battler sur mobile, autrement dit les jeux de combat automatiques. Voici notre avis dans un test éclair.

Un jeu qui a tout pour plaire

Super Auto Pets est donc un auto-battler où vous assemblez une équipe d’animaux adorables aux compétences uniques. Vous l'aurez compris, la joute se déroule automatiquement : vos "héros" s’affrontent seuls contre ceux des autres joueurs. Votre rôle consiste à bien choisir et positionner vos animaux pour créer les meilleures synergies possibles.



Le jeu propose plusieurs modes :

Mode Arène : multijoueur asynchrone où l’objectif est de remporter 10 victoires

: multijoueur asynchrone où l’objectif est de remporter 10 victoires Mode Versus : parties en temps réel à 8 joueurs, beaucoup plus intenses

: parties en temps réel à 8 joueurs, beaucoup plus intenses Différents types de packs (standards, personnalisés, hebdomadaires) pour varier les stratégies et les decks

Avec des graphismes cartoon très réussis (qui ne laissent pas forcément présager d'un grand jeu), une courbe d’apprentissage douce et une profondeur stratégique surprenante, c’est le titre parfait aussi bien pour des parties rapides entre deux rendez-vous que pour des sessions plus longues.

Notre avis après plusieurs semaines

Super Auto Pets est une véritable réussite, qu'on a découvert par hasard. Ce qui frappe en premier, c’est son charme visuel et sonore : les animaux sont adorables, les animations fluides et l’ambiance générale reste positive même en cas de défaite. Contrairement à beaucoup d'alternatives comme TFT ou Auto Chess, on ne ressent pas de frustration excessive, car le jeu récompense la créativité et la réflexion plutôt que la simple chance. Auto Chess est plus rapide, plus exigeant et plus pay to win. De son coté, Teamfight Tactics (TFT) est très compétitif et aléatoire sur certains aspects.

Le système de packs est particulièrement bien pensé. Les standards permettent de jouer immédiatement sans réfléchir, tandis que les personnalisés offrent une vraie dimension stratégique. On passe rapidement des heures à tester des combos improbables (certains animaux ont des interactions vraiment originales).



La rejouabilité est, elle aussi, excellente grâce aux mises à jour régulières qui ajoutent de nouveaux animaux et équilibrages.



Les seuls vrais reproches que l’on pourrait faire sont l’absence d’un mode classé avec ELO (ce qui manque pour les joueurs les plus compétitifs) et un système de monétisation présent (packs payants), même s’il reste très raisonnable et non obligatoire pour progresser.

Super Auto Pets (combat) Prix gratuit Réalisation 4 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 4,5 / 5 Equilibre In-App 4,5 / 5 Notre avis 4,5 / 5

Un excellent jeu, l’un des meilleurs auto-battlers mobiles actuels. Fortement recommandé si vous cherchez un jeu stratégique mignon et accessible.

Télécharger le jeu gratuit Super Auto Pets