Pixelmator Pro peut agrandir les images sans perdre en qualité

Hier à 14:40 (Màj hier à 15:06)

Guillaume Gabriel

Réagir

Il y a pratiquement deux ans, les développeurs de Pixelmator dévoilaient une version Pro de leur outil de retouche photo très complet, à destination des Macs.



Le gros plus, c'est que la version professionnelle se sert de Metal 2 et de Core ML pour proposer des fonctionnalités puissantes comme le détourage.



Hier, les créateurs de l'application ont dévoilé une belle mise à jour de l'outil permettant notamment d'agrandir les images, sans réellement perdre en qualité.

Pixelmator Pro s'enrichit encore avec une belle mise à jour

Nouvelle mise à jour du côté de Pixelmator Pro (v1.5.4, 184 Mo, MacOS 10.13) qui n'en finit plus de se perfectionner et de se rapprocher des plus grands. Cette fois-ci, un nouvel algorithme de redimensionnement d'image a été mis en place, permettant d'augmenter la résolution des images sans perdre en netteté et donc en qualité.



Comment ça marche ? Ce nouvel outil va analyser l'image pour comprendre le contenu, et combler les absences dues à un agrandissement. La fonctionnalité se nom ML Super Resolution et se trouve dans le menu Image.



À 43,99€, Pixelmator Pro est une véritable merveille qui se présente comme étant une belle alternative à un certain Photoshop !

Télécharger Pixelmator Pro à 43,99 €