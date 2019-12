IBM Research annonce des batteries sans nickel et cobalt

Et si la révolution des batteries dans nos smartphones, tablettes et montres connectées commençait par le retrait du nickel et du cobalt ? IBM Research a annoncé avoir réussi à mettre au point une batterie sans ces éléments. Après plusieurs expérimentations qui ont duré pas mal de temps (pour voir sa durée de vie), il a été confirmé que celle-ci a fonctionné à la perfection ! Comme une batterie normale...

Une avancée historique

Cela aura pris du temps, mais IBM aura la fierté de dire qu'elle est la première entreprise au monde à avoir réussi à remplacer le nickel et le cobalt dans les batteries. En effet, les ingénieurs d'IBM Research ont remplacé l'utilisation des métaux lourds par des accumulateurs qui utilisent de nouveaux matériaux pour la cathode et l'électrolyte. En plus, elles sont performantes et plus sûres (une pensée à Samsung).

Enfin le futur des batteries lithium-ion ?

Depuis toujours, les produits Apple ont des batteries au lithium-ion, c'est pour l'instant "la meilleure" solution qu'a trouvé Apple (comme les concurrents), pour une durée de vie satisfaisante et une autonomie correcte à chaque recharge.

Cependant, cela a toujours posé problème pour la protection de l'environnement, même si Apple préfèrerait s'en passer, pour l'instant la firme californienne n'a pas vraiment le choix.



Dans cette révélation, IBM Research explique comment cela a été possible. Les chercheurs ont trouvé trois nouveaux matériaux extraits de l'eau de mer. Il a alors été possible de créer dans la batterie une nouvelle cathode sans aucun nickel ni cobalt. Celle-ci a après été combiné à un nouvel électrolyte qui possède un pont d'éclair élevé.

Les chercheurs se sont arrêtés là, pour ne pas dévoiler la totalité des matériaux utilisés, il ne faudrait quand même pas que la concurrence vole cette incroyable performance réalisée dans le secteur des batteries.



La batterie sans nickel et sans cobalt va aussi permettre de réduire les risques d'explosions. Les histoires des smartphones ou des tablettes qui prennent subitement feu en pleine utilisation ou dans des conditions météorologiques compliquées, on en a entendu plein ! Mais grâce à la combinaison de la cathode et de l'électrolyte à l'intérieur de la batterie, cela permettra de réduire la formation de dendrites de l'anode en lithium.

Une recharge très rapide !

En plus d'être écolo et d'être plus sécurisée, la batterie est aussi très rapide à se recharger. D'après les chercheurs, il faudrait environ 5 minutes pour atteindre 80% de charge et moins de 10 minutes pour atteindre les 100% ! Bien évidemment, il faudra des chargeurs compatibles.

Au-delà de la rapidité de recharge, elle permet aussi d'apporter une certaine efficacité énergétique. Elle sait restituer l'énergie accumulée avec très peu de pertes comparée aux batteries qu'on a en ce moment dans nos smartphones.



