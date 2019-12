L'itinérance Orange pour les abonnés Free Mobile encore plus bridée !

Julien Russo

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Free Mobile qui n'ont pas d'antenne Free Mobile à proximité de leur logement ou de leur lieu de travail. L'itinérance Orange va devenir encore plus lente dans 48 heures. En effet, comme prévu, à partir du 1er janvier 2020, le débit va chuter à 384 kbit/s.

Mieux vaut être connecté sur le réseau Free Mobile

Si vous êtes chez Free Mobile et que vous n'avez pas d'antenne de Free autour de votre position, l'utilisation des données cellulaires va être de plus en plus lente. Quand Free a obtenu l'accord de déployer son réseau et de commercialiser ses offres en 2012, l'ARCEP avait exigé que l'accord avec Orange prenne en compte une diminution progressive des débits via l'itinérance. Le but n'étant pas d'embêter les abonnés Free Mobile et les pousser à aller voir les concurrents, mais mettre la pression à Free pour accélérer le déploiement de son réseau mobile.



Alors qu'aujourd'hui il y a très peu de lieux non couverts par le réseau Free Mobile, certains abonnés dans des campagnes éloignées n'ont pas de réseau Free et n'ont que le réseau d'Orange.

C'est le dernier bridage avant l'arrêt total de l'itinérance 3G qui aura lieu le 1er janvier 2021. Une prolongation du réseau 2G aura lieu jusqu'en 2022, avant d'être lui aussi complètement coupé.

90% des connexions se font sur le réseau de Free

Une célèbre application disponible uniquement sur Android "Free Mobile Netstat" propose régulièrement des rapports du taux d'utilisation de l'itinérance Orange et du réseau de Free. L'app propose régulièrement des rapports des informations récoltées grâce à ses utilisateurs. Début décembre, il y avait environ 90% des utilisateurs sur le réseau de Free Mobile dans la très grosse majorité du temps.

Depuis juillet 2019, Free Mobile a quand même déployé 1 000 antennes en 700 MHz par mois !



