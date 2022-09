Free Mobile et Orange : le contrat d'itinérance 2G/3G continue jusqu'en 2025

Free Mobile n'est toujours pas prêt à couper le cordon, l'opérateur de Xavier Niel qui possède aujourd'hui une couverture quasiment partout en France a encore besoin d'une prolongation de l'itinérance d'Orange pour la 2G et 3G. Après des contestations de SFR et Bouygues Télécom qui considèrent l'accord comme "abusif", les deux opérateurs poursuivent le contrat jusqu'à décembre 2025.

Les abonnés Free Mobile pourront continuer à avoir de la 2G/3G d'Orange

Tout a commencé en 2011, Orange et Free Mobile signent un accord inédit pour apporter du réseau mobile aux abonnés Free qui n'ont pas d'antennes Free à proximité de leur position. Ce soutien permet aux abonnés de profiter des infrastructures d'Orange quand ils se situent dans une zone blanche de leur opérateur. Au début, le réseau d'Orange était très sollicité au point de saturer certaines antennes qui s'occupaient des abonnés Orange (déjà très nombreux) et des abonnés Free Mobile en constante croissance.



Aujourd'hui, le réseau Free Mobile est arrivé à maturité, l'opérateur est omniprésent dans les grandes villes ainsi que dans les milieux ruraux où les antennes ont parfois pris du temps à arriver. Free Mobile n'a pas indiqué en 2022 le pourcentage d'utilisation du réseau mobile d'Orange chez ses abonnés, mais celui-ci doit être extrêmement faible si on le compare à 8-9 ans en arrière.



Toutefois, l'opérateur de Xavier Niel estime que couper l'accès à l'itinérance Orange aux abonnés Free Mobile serait difficile pour le moment. En effet, certains abonnés possèdent encore que des antennes Orange à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, une fin d'itinérance basculerait instantanément leur smartphone en "réseau indisponible".

La prolongation du contrat entre Free Mobile et Orange jusqu'au 31 décembre 2025 va permettre à Free d'ajouter des antennes dans les zones blanches où son réseau ne passe pas encore et où les abonnés doivent obligatoirement basculer sur le réseau d'Orange pour réaliser des appels, envoyer des SMS et naviguer sur internet. L'opérateur connaît exactement les faiblesses de son réseau et possède 3 ans et demi pour proposer du réseau à tous ses abonnés avant la fin définitive de l'accord avec Orange.

L'accord continue... Mais avec quelles conditions ?

Dans un communiqué, l'Arcep (le régulateur des télécoms) qui a approuvé la prolongation de l'accord entre Orange et Free explique que Free Mobile sera confronté à quelques inconvénients :

Le plafonnement des débits maxima montants et descendants atteignables par les clients de Free Mobile en itinérance à 384 kbits en 2023, 2024 et 2025

L’absence d’augmentation de la capacité des liens d’interconnexion entre le cœur de réseau de Free Mobile et celui d’Orange pour l’écoulement du trafic total en itinérance.

L’avenant prévoit les modalités financières applicables pendant la période 2023-2025. Celles-ci incluent un mécanisme financier poursuivant notamment l’objectif d’inciter « à la réduction du nombre de clients Free Mobile utilisant le Réseau 2G/3G d’Orange ».

Normalement, la prolongation du contrat d'itinérance entre Orange et Free Mobile devrait être la dernière, l'Arcep a longtemps hésité à donner son feu vert, de plus les opérateurs concurrents ont crié au scandale face à la continuité de l'accord. Il est quasiment impossible qu'une autre prolongation soit renouvelée à la fin de l'année 2025.

