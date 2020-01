eSIM : comment faire après une réinitialisation de l'iPhone

Il y a 4 heures

Alban Martin

Les premiers clients eSIM sont forcément chez Orange ou Sosh en France, seuls opérateurs à la proposer. Alors que les frais d'activation sont désormais offerts (au lieu de 10€), certains d'entre vous ont un autre problème.



En effet, le passage à l'eSIM nécessite d'avoir - pour le moment - une carte SIM de l'opérateur avant de la transformer en carte virtuelle. Le processus vous envoie un SMS de confirmation afin d'obtenir un QR Code à scanner. Mais qu'en est-il si vous réinitialisez votre iPhone après coup ?

Réinitialiser l'iPhone et l'eSIM n'est pas une bonne idée

Que ce soit pour repartir d'un iPhone clean ou suite à une mauvaise manipulation, la réinitialisation d'un iPhone avec eSIM active n'est pas une bonne idée. En effet, nous en avons (comme certains lecteurs) fait la mauvaise expérience.



Après avoir lancé une réinitialisation avec l'option de suppression de la carte virtuelle (oui, Apple propose deux manières de supprimer les données d'un iPhone avec eSIM), il nous a été impossible de la réactiver. Même sur votre compte en ligne, la petite pastille a disparu.



Alors comment faire ? La seule solution à date (et je répète à date), c'est de passer en boutique Orange pour avoir une nouvelle carte SIM physique, l'ancienne étant désactivée, et relancer le processus avec le fameux QR Code.



D'après ce qu'on a pu constaté sur les différents forums (Sosh et Orange), l'opérateur prépare une solution autonome qui sera disponible cette année. Et pour mémoire, SFR et Bouygues devraient enfin proposer l'option à leurs clients en ce début d'année.



Qui a déjà eu le problème ?