Son iPhone 11 tombe dans un lac, il le récupère fonctionnel 1 semaine après

Chez Apple, on retrouve une résistance à l'eau sur les téléphones depuis l'iPhone 7 qui a été commercialisé en 2016. Même s'il n'est pas recommandé de plonger son précieux sous l'eau, Apple a mis en place cette protection en cas d'accident. C'est justement ce qui est arrivé à Breno Rafael, un passionné de kayak.

Il sauve sa femme de la noyade et perd son iPhone 11 dans l'eau

Sur sa fiche technique, l'iPhone 11 est résistant à l'eau avec l'indice de protection IP67. Apple a beaucoup travaillé pour que l'iPhone soit équipé de la meilleure protection contre les éclaboussures et l'immersion sous l'eau. Cependant, l'entreprise ne garantit pas que l'iPhone restera fonctionnel après une longue immersion dans l'eau.



Au Brésil, un étudiant du nom de Breno Rafael a mis à rude épreuve (sans le vouloir) son iPhone 11 en le perdant au fond d'un lac pendant... 1 semaine. Breno Rafael raconte qu'il faisait du kayak avec sa petite amie et que celle-ci a brusquement perdu le contrôle et s'est retrouvé à l'eau. Immédiatement, l'étudiant a pris l'initiative d'aller à son secours pour la sauver et éviter que la situation devienne critique.

Lors des mouvements dans l'eau, Breno Rafael a malheureusement égaré son iPhone 11 qui a glissé de sa poche, comme le lac est très grand (48,5 km² avec une circonférence d'environ 80 km), il n'a pas pu le retrouver. Dans son esprit, Breno Rafael estimait que son iPhone 11 était perdu et se voyait déjà retourné à l'Apple Store pour en racheter un autre.



Cependant, miracle... Une semaine après l'incident, un instructeur de plongée trouve avec ses élèves un iPhone 11 sous l'eau, il décide de le récupérer. Lorsqu'il atteint la surface, il pense que le téléphone ne fonctionne plus, mais en appuyant sur le bouton de verrouillage, il constate avec stupéfaction que l'écran s'allume. Il choisit alors de regarder à qui appartient cet iPhone via le menu d'urgence de l'iPhone et contacte l'étudiant via les réseaux sociaux afin de lui demander de venir chercher son iPhone qui fonctionne toujours.



L'étudiant reçoit le message de l'instructeur et se rend sur les lieux pour récupérer son téléphone. L'instructeur s'assure quand même que le propriétaire est le bon en vérifiant si l'étudiant connait le code de déverrouillage de l'appareil. Finalement, Breno Rafael déverrouille l'iPhone et s'aperçoit qu'il peut l'utiliser comme s'il n'avait pas passé 1 semaine sous l'eau !



La certification IP68 signifie que l'iPhone peut rester 30 minutes à 2 mètres de profondeur, mais visiblement ce temps et cette profondeur sont largement sous-estimées puisque l'iPhone 11 est resté 1 semaine à 7 mètres de profondeur. Bien sûr, ce n'est pas pour autant qu'il faut tester de reproduire la même situation...



Source