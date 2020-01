Un ancien manager de Microsoft raconte l'arrivée d'Internet Explorer sur Mac

Même si aujourd'hui c'est loin d'être le navigateur internet le plus utilisé sur macOS, Internet Explorer a fait une entrée impressionnante et très importante avant les années 2000. Jimmy Grewal qui est un ancien manager de Microsoft a raconté l'histoire de l'arrivée du navigateur dans l'univers Mac.

Internet Explorer devenu Microsoft Edge n'est pas le navigateur le plus récent. En effet, il a un sacré vécu, sur Windows, mais aussi sur macOS !

Jimmy Grewal a été l'un des développeurs indispensables au développement du navigateur internet de Microsoft. Il a rejoint l'entreprise en 1999 pour y intégrer l'équipe responsable de la conception d'Internet Explorer 5 en version Mac OS.



Si vous êtes un ancien utilisateur de Mac, l'un des plus fidèles, il y a de fortes chances que vous vous souveniez d'Internet Explorer qui avait fait ses débuts en 1996 pour être compatible après en 1998 avec Mac OS 8.



Dans un billet de son blog, Jimmy Grewal explique que ce projet n'était pas important qu'aux yeux de Microsoft, il l'était aussi aux yeux d'Apple, avec un Steve Jobs très attentif à la moindre évolution du travail des développeurs.

Pour Microsoft, Internet Explorer 5 a démontré son «engagement» envers ses lucratifs clients Office pour Mac, leur a donné un avantage dans la guerre des navigateurs et était censé prendre un peu de vent dans le dossier antitrust du MJ.

Apple devait regrouper IE avec tous les Mac et voulait évidemment que ce soit génial. Ils souhaitaient désespérément que les développeurs s'engagent dans leur tout nouveau système d'exploitation Rhapsody (Mac OS X) et démontrent que leurs API Carbon étaient suffisamment matures pour que les applications Mac complexes soient portées «facilement»