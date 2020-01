Justin Bieber incite ses fans aux mauvaises pratiques

Toute cette stratégie permet bien évidemment de monter le titre numéro 1 dans les classements de toutes les plateformes de streaming et de ventes. Cependant, dans les conditions d'utilisations de chaque service de streaming, il est clairement interdit de sortir du cadre d'une " utilisation normale ". Dans la publication Instagram, il était aussi écrit : "Justin veut vraiment ce n ° 1 et il est vraiment excité à ce sujet comme il l'a dit hier dans son livestream. Si vous ne voulez rien faire, c'est très bien, ignorer simplement le message. Ce sont des conseils pour les personnes qui veulent vraiment faire un effort supplémentaire". Un message qui laisse penser que ce n'est pas Justin Bieber qui est à l'origine de ce post, mais peut-être un stagiaire dans l'équipe de communication qui a voulu bien faire ! Ces techniques sont souvent relayées sur les comptes des fans qui veulent aider leur artiste préféré. Cependant, c'était la première fois qu'un artiste conseille de suivre ces pratiques.

Dans les conseils exposés sur le compte Instagram de Justin Bieber, il y avait par exemple le conseil d'acheter plusieurs fois le titre "Yummy" sur l'iTunes Store. Un peu moyen quand on sait que ses fans sont principalement des adolescent(e)s sans revenus... Du côté de Spotify, Apple Music, Deezer... L'artiste conseillait de créer une playlist avec le titre Yummy puis de lancer une lecture en boucle toute la nuit avec le son en mute. L'autre conseil était d'utiliser un VPN pour que les écoutes soient considérées comme aux États-Unis afin que le titre monte dans le Billboards Charts (qui ne compte que les IP américaines).

À l'occasion de la nouvelle année, Justin Bieber a fait son grand retour ! Avec son tout nouveau titre Yummy (qu'on entend presque déjà partout), l'équipe de communication (ou l'artiste directement) a fait une communication assez étrange sur Instagram. En effet, à travers plusieurs images créées par une fan de l'artiste , on peut y apercevoir de superbes techniques pour manipuler la visibilité du nouveau morceau grâce à des méthodes interdites sur les plateformes de streaming...

C'est un post assez surprenant qui est apparu hier soir sur le compte Instagram de Justin Bieber. L'artiste a ouvertement conseillé à ses fans de frauder sur les plateformes de streaming et d'acheter plusieurs fois son nouveau single "Yummy" sur l'iTunes Store. S'apercevant de son erreur, il a très vite supprimé son post.

