MWC Barcelona 2020 : Nvidia et Amazon seront absents

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Julien Russo

Le Mobile World Congress pourrait connaître l'un de ses plus gros échecs pour son édition en 2020. À cause du Coronavirus, les grandes entreprises annulent les unes après les autres leur participation. Après ZTE, LG et Ericsson, c'est au tour de Nvidia d'annoncer via son blog son absence du plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile.

La peur du Coronavirus plane sur le MWC 2020

Avec plus de 85 000 visiteurs, le MWC est une cible facile pour un virus comme le Coronavirus qui se propage à une vitesse folle comme on peut le constater en Chine. Les marques se désistent et la liste s'allonge de jour en jour, il y a environ une semaine on a eu ZTE et LG qui ont refusé de faire déplacer des employés à Barcelone.



Dernièrement, une annulation plus grave a eu lieu, celle d'Ericsson qui était très attendue au MWC 2020 en raison de sa forte participation pour les équipements 5G que vont utiliser les opérateurs partout dans le monde.

Les deux dernières entreprises en date à se désister sont le fabricant de puces graphiques Nvidia et le géant de Seattle Amazon. Du côté de Nvidia on explique des choix logiques et préventifs, il y a 72 heures la marque a déclaré : "Nous avons informé la GSMA et les organisateurs du MWC de Barcelone que nous n’enverrons pas nos employés à l’événement de cette année ".

Un coup dur pour le MWC 2020 qui devrait perdre énormément de visiteurs suite à ces nombreuses annulations de dernière minute.

Pour se justifier de sa décision difficile à prendre, Nvidia avance le fait que : "Compte tenu des risques pour la santé publique liés au coronavirus, la sécurité de nos employés, partenaires et clients est notre plus grande préoccupation ".

Le groupe a également annoncé qu'il y a un énorme regret, mais que c'était probablement la meilleure décision à prendre vu l'ampleur du coronavirus. Effectivement, d'après certains experts, la situation devrait s'aggraver partout dans le monde, d'ici le mois de mars.



Ce qui est fortement dommage pour les visiteurs, c'est que Nvidia avait beaucoup de choses à présenter à sa clientèle, mais aussi aux nombreux journalistes qui vont assister à l'événement.

L'entreprise a expliqué qu'elle débordait d'envie de faire découvrir ses avancées sur l'intelligence artificielle, la 5G et le vRAN (une technologie qui permet aux opérateurs de créer des réseaux de nouvelles générations qui sont flexibles et adaptables).



Le dernier bilan du coronavirus est terrifiant. D'après BNO Newsroom, il y a en ce moment 40 134 cas confirmés dans le monde, 28 492 cas suspectés, 904 décès, 6305 cas dans un état grave/critique, 3005 personnes guéries et 25 pays dans le monde qui ont signalé minimum une personne infectée.



Si aucun vaccin n'est pas trouvé rapidement ou quelconque autre moyen pour stopper la propagation de ce virus, les événements comme le MWC 2020 seront nombreux à être annulés.