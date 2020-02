Le MWC 2020 annulé à cause du coronavirus ?

La décision sera donc donnée vendredi et avec toutes ces annulations qui viennent d'avoir lieu ces derniers jours, il y a fort à parier que l'organisateur préfère renoncer au maintien du salon étant donné que tout l'intérêt autour du MWC 2020 s'est envolé avec les nombreuses rétractations des grandes entreprises.

Amazon , Nvidia , Ericsson , Sony , Intel , Vivo ... Ils sont nombreux à avoir annulé leur participation pour ce géant salon spécialisé dans l'industrie de la téléphonie mobile. le Mobile World Congress rassemble chaque année plus de 80 000 personnes (qui viennent de partout dans le monde) et dans une période où le coronavirus se propage à une vitesse hallucinante, la majorité des entreprises citées ci-dessus ont jugé que ce n'étaient vraiment pas une bonne idée de faire déplacer leurs salariés qui seront en contact avec énormément de monde pendant ces 4 jours . L'organisateur GSMA réfléchit donc à annuler le MWC 2020, ce qui serait une première dans l'histoire du Mobile World Congress, puisque depuis 2006 aucune édition n'a été annulée.

Initialement prévu du lundi 24 février au jeudi 27 février 2020, le Mobile World Congress 2020 pourrait être annulé en raison des nombreuses grosses entreprises absentes, ce qui provoquerait des allées vides et de nombreux visiteurs en moins. La décision sera prononcée à partir de vendredi prochain.

