Apple ne signe plus iOS 13.3 et bloque le jailbreak des iPhone 11

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

Suite à la sortie d’iOS 13.3.1, Apple a cessé de signer iOS 13.3 sur iPhone, l’avant dernière version publique. Ce changement est également valable pour le firmware des tablettes, iPadOS 13.2.3.



Les possesseurs d'iPhone, iPad et iPod touch ayant mis à jour leur appareil vers iOS 13.3.1 / iPadOS 13.3.1 ne pourront plus choisir une autre version. Que ce soit pour une restauration ou un downgrade.



Pour rappel, iOS 13.3 apportait quelques nouveautés comme le support des clés d’authentification FIDO2 dans Safari ou les nouvelles options enfants dans Temps d’écran.



Apple teste actuellement une version bêta d'iOS 13.4 avec les dossiers partagés dans iCloud Drive, CarKey, et bien plus.

À propos du jailbreak iOS 13.3 / iPadOS 13.3

Les personnes ayant un iPhone jailbreak ne sont pas inquiétées puisque Checkra1n permet de débloquer iOS 13.3.1 sur les iPhone X et inférieur.



Par contre, ceux qui attendaient le jailbreak Unc0ver sur iPhone 11 et inférieur comme l’iPhone XS et l’iPhone XR doivent vérifier qu’ils n’ont pas effectuée la mise à jour vers iOS 13.3.1 car la sortie de la version compatible iOS 13.3 est prévue pour ce jour. Pwn20wnd, qui développe Unc0ver, a prévu de déployer la première bêta publique de unc0ver pour iOS 13.3 et tous les appareils dernier cri.

Comment installer une version spécifique d’iOS ?

Si vous voulez installer ou revenir à une version antérieure d’iOS ou d’iPadOS et que celle-ci est toujours signée par Apple, il suffit de se rendre sur le site https://ipsw.me et de chercher la correspondance entre son appareil et la version recherchée. Vérifiez bien le modèle puis utilisez iTunes ou Finder depuis Catalina pour lancer la restauration depuis votre PC ou Mac.



Pour rappel, Apple arrête régulièrement de la signature des anciennes versions d'iOS afin d'encourager les clients à maintenir leurs systèmes d'exploitation à jour, notamment en raison des failles de sécurité bouchées. Sans signature, les utilisateurs ne peuvent plus télécharger ces versions à partir des serveurs Apple.