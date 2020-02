Streaks : les bonnes habitudes débarquent sur Mac

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Très connue sur iOS, voilà que l'application Streaks (v5.2, 12 Mo, MacOS 10.15) fait son arrivée sur le Mac App Store, pour le plus grand plaisir des personnes ayant prises de bonnes résolutions.



Personnellement, il s'agit là d'une de mes applications favorites, permettant de me rappeler le pourquoi du comment mes objectifs sont là, tout en gardant une trace de mon historique et de mes records.

L'application Streaks s'invite sur le Mac App Store

Enregistrez jusqu'à 12 tâches que vous voulez effectuer chaque jour. Votre objectif est de réaliser une suite de jours consécutifs. Streaks fonctionne avec l'app Santé pour vous aider à réaliser vos objectifs de mise en forme.



Pour vous donner les moyens de réussir, les développeurs ont misé sur la personnalisation totale de l'app, pour un espace personnel qui vous ressemble avec des centaines d'icônes, la possibilité de choisir la couleur de l'app, mais surtout des notifications que vous pourrez configurer à votre convenance.



Dans quel but ? Dans l'unique objectif de respecter vos engagements de bonnes résolutions, quotidiennement, hebdomadairement ou un certain nombre de fois par semaine. Les tâches peuvent être variées comme promener le chien, manger sainement ou apprendre l'anglais.



De plus, pour vous faire bouger tous les jours, l'application est capable d'accéder à Santé (pour vous fixer un objectif de pas minimum, par exemple). Une vraie merveille qui vous fera réfléchir à deux fois avant de vous ouvrir un soda, alors que cela fait 105 jours que vous n'en avez pas bu un...

Télécharger Streaks à 5,49 €