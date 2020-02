La suite Affinity passe en version 1.8 sur Mac et iPad

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Les développeurs du studio Serif ont mis à jour leur suite qui veut proposer une équivalence à Adobe avec son Photoshop, Illustrator et InDesign. Le gros plus, c'est son tarif, bien plus abordable que ce qui se fait sur le marché, avec de très belles fonctionnalités, qui n'a rien à envier aux plus grands.



Affinity Photo, Affinity Designer et le gagnant de l'application Mac de l'année Apple, Affinity Publisher passent donc en version 1.8 sur iPad et sur Mac.

Les nouveautés de la version 1.8 Du côté des nouveautés de la version 1.8, on retrouve notamment la possibilité d'enregistrer des documents en tant que fichiers de modèle à réutiliser, une barre d’outils unifiée, l'importation de fichiers IDML, la fusion de documents ou encore la prise en charge des raccourcis clavier Apple pour l’édition de texte.



La liste complète peut être retrouvée via l'App Store ou le Mac App Store ! L'app est identique.

Affinity Publisher Donnez vie à votre vision avec Affinity Publisher, le logiciel de publication professionnelle le plus perfectionné, créé par les développeurs des applications maintes fois primées, Affinity Designer et Affinity Photo. Magazines, livres, brochures, posters, rapports, papier à lettres et autres créations, cette application incroyablement fluide et intuitive a tout ce qu’il vous faut pour composer de remarquables mises en page prêtes pour la publication. Et avec sa capacité novatrice de s’intégrer totalement avec les autres applications Affinity, il révolutionne véritablement le flux de production des professionnels de la création du monde entier. Télécharger Affinity Publisher à 54,99 €





Affinity Designer

Affinity Designer est le logiciel de graphisme vectoriel le plus rapide, le plus fluide et le plus précis actuellement disponible. Que vous réalisiez un projet graphique concernant des documents marketing, des sites Web, des icônes, une interface utilisateur, ou simplement de l'art conceptuel pour votre plaisir, Affinity Designer va révolutionner votre façon de travailler.



Il exploite pleinement les technologies macOS telles qu'OpenGL, Grand Central Dispatch, Core Graphics, et est entièrement optimisé pour les processeurs 64 bits et multicœurs pour exploiter au maximum les performances de votre matériel et vous offrir une vitesse optimale. Qui d'entre vous utilise la suite Affinity ? Télécharger Affinity Designer à 54,99 €





Affinity Photo