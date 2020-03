En Chine la reconnaissance faciale fonctionne même avec un masque

Julien Russo

Comme vous le savez probablement, la reconnaissance faciale est tellement devenue courante en Chine que les Chinois n'y font même plus attention. En pleine période de Coronavirus, les ports de masques sont obligatoires en Chine, mais masque + reconnaissance faciale, est-ce le calcul parfait ? Ça ne poserait aucun problème grâce à l'entreprise Hanwang Technology.

Une première technologie de reconnaissance faciale avec le port de masque a fonctionné

Porter le masque est quelque chose d'indispensable en ce moment en Chine. Du coup, la technologie a été obligée de s'adapter pour reconnaitre les gens, malgré le masque qui recouvre une bonne partie du visage.

Une entreprise a déclaré avoir réussi à proposer une reconnaissance faciale capable de reconnaitre une personne qui porte un masque. Les résultats seraient bluffants et les erreurs seraient... rares !

Pour fonctionner, cette nouvelle innovation se sert essentiellement du haut du front et des yeux pour identifier la personne. Deux résultats qui s'additionnent et qui apporteraient une fiabilité sur l'identification de la personne. Cela fonctionnerait bien, même quand il y a une certaine distance (dans la rue par exemple).

Le vice-président de Hanwang Technology a déclaré que sa technologie est mature et qu'un individu portant un masque peut être reconnu dans une foule de 30 personnes en seulement... une seconde !

Malgré tout, la reconnaissance faciale qu'avec les yeux et le front ne serait pas complètement fiable, après de multiples expérimentations de l'entreprise, il s'est avéré que le taux de réussite est de 95% quand la reconnaissance faciale à visage découvert est de 99,5%.



Hanwang Technology a également affirmé que si son système est connecté à un capteur de température, il est aussi possible de mesurer la température corporelle et en simultanée de récupérer l'identité de la personne. Autant dire que le gouvernement chinois doit être aux anges grâce au travail de cette firme chinoise.



